Venezuela: Le soutien du Venezuela au processus de paix en Colombie ne nous fera pas fermer les yeux

Jeudi, le président de la Colombie Juan Manuel Santos a affirmé que le soutien que le Venezuela a apporté au processus de paix en Colombie ne l'empêchera pas de dénoncer la soi-disant « violation des droits de l'homme, la destruction des libertés et de la démocratie » dont, à son avis, est responsable le Gouvernement vénézuélien.

« Que la démocratie soit rétablie au Venezuela nous intéresse sur tout le continent, » a déclaré Santos et il a ajouté qu'il remerciait le président Nicolás Maduro pour son soutien et le Commandante Hugo Chávez pour ses apports dans les dialogues de paix dans son pays. Cependant, il reste sur sa position en assurant que « cela ne veut pas dire que nous fermons les yeux. »

Souvenons-nous qu' Hugo Chávez a eu un rôle très important dans la résolution du conflit en Colombie, qu'il a déclaré être « prêt et à ses ordres » quand Santos a demandé sa collaboration et que ses efforts ont permis la réconciliation, grâce à des contacts stratégiques qui ont sans doute permis l'ouverture du dialogue.

Le conflit entre les Forces Armées Révolutionnaires-Armée du Peuple (FARC-EP) et les Gouvernements de Colombie a duré plus de 50 ans, a fait des millions de victimes et des milliers de morts.

