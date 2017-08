Venezuela: Le Venezuela a besoin d'une opposition qui joue le jeu de la démocratie

Lors de son intervention dans l'émission télévisée José Vicente hoy, le dirigeant du PSUV Jorge Rodríguez a évoqué la nécessité pour la nation vénézuélienne d'avoir une véritable opposition qui joue le jeu de la démocratie.

Il a déclaré qu'à la droite, il ne reste pas d'autre possibilité que de revenir à la voie des élections et de la démocratie, pour le moment, il y a une profonde crise. »

« Plus d'1 million d'opposants ont voté à la Constituante et ils l'ont fait parce qu'ils veulent l'offre de paix de la Constituante, » a-t-il souligné.

Il a ajouté que ces élections « ont été opportunes pour garantir la stabilité politique du pays parce qu'ils ont donné une leçon de démocratie, de respect des règles pacifiques de la société et des règles politiques. »

Il a qualifié la participation massive du peuple de « véritable phénomène électoral » qui a envoyé un message de soutien au président Nicolás Maduro qui, depuis janvier 2016, appelle à un dialogue avec l'opposition.

« Le peuple du Venezuela – a ajouté Rodríguez - a envoyé un message aux politiciens : Nous voulons la paix, que les affaires des Vénézuéliens, nous les résolvions entre Vénézuéliens. Il y a 2 modèles qui s'opposent. L'un qui protège les secteurs de la population qui en ont le plus besoin et l'autre (l’extrême-droite) qui organise la violence.

Il a précisé que « la Constituante vient renforcer les institutions que notre Constitution de 1999 nous a données pour qu'elles soient améliorées et adaptées aux temps nouveaux car au niveau mondial, on considère que les constitutions doivent être révisées tous les 19 ans pour les rendre conformes aux nouvelles réalités et aux nouveaux besoins du peuple. »

Il a pronostiqué que les prochaines élections régionales prévues en octobre selleront la paix au Venezuela. »

« Nous allons au combat et à la lutte sans triomphalisme pour concrétiser la grande victoire qui serait, en plus, le corollaire de cet appel à la paix que représente la Constituante. Au Venezuela, les élections invitent à la paix et à l'éloignement des actions violentes de l'opposition vénézuélienne, » a déclaré le dirigeant socialiste.

Il a rappelé que, pendant ces 18 ans de Révolution Bolivarienne, ont a réalisé 21 élections avec succès, ce qui représente un record sans précédent dans le monde.

« Qui peut nous enlever ce record d'exercice de la citoyenneté et de démonstration de la démocratie participative et agissante du peuple ? »

(Avec des informations de Prensa Latina)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

URL de cet article :

