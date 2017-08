Venezuela : Le Venezuela condamne les déclarations d'ingérence de Federica Mogherini

Communiqué du Ministère des Relations Extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela

Le Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela condamne les nouvelles déclarations de la porte-parole de la Haute Représentante et Vice-présidente de l'Union Européenne, Federica Mogherini, du 7 août, déclarations faites au nom des Etats membres de l'Union Européenne qui démontrent une fois de plus la partialité évidente de cet organisme envers un secteur minoritaire de l'opposition politique ainsi qu'une totale méconnaissance de l'expression des grands majorités qui continuent à décider du destin de notre pays pacifiquement et démocratiquement.

L'Union Européenne cherche à faire croire que les décisions de notre Assemblée Nationale Constituante Souveraine, installée et pleinement habilitée pour jouer le rôle constitutionnel qui lui revient et lui a été confié par la majorité historique de l'héroïque peuple vénézuélien réduisent les possibilités d'un « retour pacifique à l'ordre démocratique » alors qu'en réalité, c'est public et notoire, l'effet de ces décisions a été indiscutablement le contraire de cette néfaste prophétie.

L'Union Européenne parle du respect des institutions légitimes de notre pays et par contre, omet et rend invisible la tentative de subversion terroriste et l'assaut contre la Caserne Paramacay, dans l'état de Carabobo, qui a eu lieu pendant ces dernières heures et a été contrôlé immédiatement par les Forces Armées Nationales Bolivariennes ainsi que le reste des actes terroristes qui ont pu trouver leur justification dans des déclarations comme celles de l'Union Européenne qui, loin de contribuer à la Paix, finissent par encourager et par appeler les agents les plus extrêmes de l'opposition en justifiant par action ou par omission les actions les plus violentes de ces derniers mois.

Nous exhortons l'Union Européenne et ses dirigeants à s'informer objectivement sur la situation au Venezuela et à reconnaître qu'une bonne partie de l'opposition vénézuélienne est venue inscrire ses candidats aux prochaines élections régionales prévues par le Pouvoir Electoral, s'éloignant des positions extrémistes qui ne contribuent en rien à une issue rapide de notre problème interne.

Face aux différends qui peuvent exister dans l'exercice de notre démocratie, la Constitution de al République Bolivarienne a prévu des mécanismes très avancés pour la résolution pacifique des conflits, en plus de concrétiser la proposition ferme du Gouvernement vénézuélien qui, même dans les moments les plus difficiles, insiste sur la dialogue en tant que seule issue pour avancer et surmonter les différends.

Nous réaffirmons notre attachement strict aux principes de la démocratie participative et agissante, au respect des Droits de l'Homme et à la volonté de résoudre tout différend en invitant une fois de plus les acteurs politiques au grand dialogue national.

Caracas, 7 août 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

