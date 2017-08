Venezuela : Le Venezuela condamne les menaces militaires de Trump

Ernesto Villegas Poljak, le ministre de la Communication et de l'Information du Venezuela a qualifié vendredi de « grave et insolente » la menace du président des Etats-Unis Donald Trump qui a prévenu qu'il n'écartait pas l'option militaire contre Caracas.

« La menace de Trump est la plus grave et la plus insolente menace jamais proférée contre la Patrie de Bolívar, » a-t-il écrit sur son compte Twitter et il a réaffirmé que le Venezuela est et continuera à être un pays libre et qu'il se défendra contre les envahisseurs.

En outre, il a assuré que les menaces de Trump uniront encore plus les Vénézuéliens pour condamner l'ingérence et défendre le Venezuela et que les citoyens n'ont pas peur de cette sorte de déclarations et de menaces.

Pour sa part, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a qualifié cette menace d'intervention militaire de la part du président états-unien « d'acte de folie » et a rappelé que Caracas est capable de se défendre elle-même si besoin est.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

