Venezuela : Le Venezuela convoque un sommet des partisans du dialogue

Le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza, a invité samedi tous les pays et les acteurs internationaux partisans du dialogue avec l'opposition vénézuélienne à une réunion internationale pour résoudre les différends politiques et ainsi s'entendre face à l'ingérence étrangère.

« Ils pourront là démontrer véritablement leur volonté de dialogue et non d'ingérence, de non-respect de la souveraineté, de création des bases politiques pour provoquer une intervention de l'impérialisme nord-américain au Venezuela, » a-t-il dit au terme d'une réunion avec le corps diplomatique organisée par le président Nicolás Maduro.

« Nous invitons le corps diplomatique et certains pays européens qui ont manifesté leur volonté de faciliter, de respecter la souveraineté du Venezuela, à participer au niveau qu'ils veulent mais au plus haut niveau possible à cette réunion à laquelle tous ceux qui croient au dialogue pourront participer ouvertement, » a ajouté Arreaza.

Parmi les acteurs internationaux, Arreaza a cité l'ex-premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero et les ex-présidents panaméen et dominicain Leonel Fernández et Martín Torrijos qui joué le rôle de médiateurs entre le Gouvernement et l'opposition à plusieurs occasions.

Le sommet annoncé par le chancelier avait été demandé par le président Maduro à la réunion du 8 août dernier à Caracas ( la capitale ) lors du Conseil Politique de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de nOtre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP).

Arreaza a signalé que les détails seraient donnés dans les prochains jours.

