Venezuela : Le Venezuela demandera l'arrestation de Luisa Ortega et Germán Ferrer avec un code rouge d'Interpol

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a informé mardi que l'ex-procureure Luisa Ortega et son mari, Germán Ferrer, seront signalés à la Police Internationale (Interpol) comme étant en fuite après la commission de plusieurs délits en relation avec un réseau d'extorsion de fonds et de corruption.

« Ils ont cherché à se cacher sous un masque chaviste, de gauche et il y a longtemps que l'ex-procureure travaillait avec les Etats-Unis pour faire des dégâts au Venezuela, » a indiqué le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse donnée au Palais de Miraflores, à Caracas.

Il a précisé que le Gouvernement des Etats-Unis a réussi à faire chanter Ferrer après avoir découvert qu'il possède des comptes avec des millions dans le monde tout en notant que « tous les jours, des preuves apparaissent, plus de preuves. »

Le Président a aussi dénoncé le fait que le président de la Colombia, Juan Manuel Santos, a contribué à protéger ce réseau d'extorsion.

« Je n'avais jamais imaginé une aussi grande trahison. Elle est venue ici me demander pardon ce jour-là (début avril après avoir remis en question les décisions du Pouvoir Judiciaire), elle s'est engagée à faire justice et à arrêter le coup d'Etat mais n'a rien fait. Elle était déjà engagée, on la faisait chanter et on lui avait brisé la seule chose que peut avoir un fonctionnaire et un être humain, pour qu'il puisse agir correctement, la morale, » a-t-il déclaré.

