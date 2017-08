Venezuela: Le Venezuela doit être respecté en tant que membre de plein droit du MERCOSUR

Communiqué de Solidarité Bolivarienne :

Solidarité Bolivarienne condamne fermement la suspension illégale du Venezuela du MERCOSUR par les membres de la Triple alliance qui, depuis de longs mois,c herchent à évincer la République Bolivarienne du Venezuela de cet organisme régional pour ouvrir la voie à une intervention étrangère.

Cette sanction n'a aucune base juridique étant donné que la soi-disant «rupture de l'ordre démocratique » invoquée n'existe pas dans le pays.

Le reproche de ne pas respecter les règles du MERCOSUR est également infondé puisque le Venezuela a incorporé dans son ordre juridique 1 479 des règles du MERCOSUR sur les 1 563 règles que doivent incorporer tous les Etats Membres, ce qui équivaut à 95% des règles à intégrer, sur lesquelles 1 148 sont en vigueur tandis qu'aucun pays de la Triple Alliance n'a ratifié le Protocole de Montevideo sur l'Engagement envers la Démocratie au MERCOSUR .

Il faut noter que cette décision intervient juste après la mise en place de l'Assemblée Nationale Constituante qui est l'expression la plus évidente de la démocratie et par conséquent, ne saurait être qualifiée de «rupture de l'ordre démocratique. » elle intervient aussi juste après que Donald Trump ait décidé de sanctionner le Président Nicolas Maduro et menacé de nouvelles sanctions si cette Assemblée était mise en place.

D'autre part, le Venezuela, pour sa défense a invoqué le Protocole de Los Olivos, un mécanisme de négociation directe pour résoudre les différends, sans succès.

Les Gouvernements d'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay et le gouvernement de fait du Brésil montrent une fois encore leur soumission à l'Empire et à ses intérêts, pensant sans doute profiter du pillage des ressources du Venezuela que les Etats-Unis ne manqueront pas d'organiser.

Le 6 août 2017

pour Solidarité Bolivarienne,

la présidente, Françoise Lopez

