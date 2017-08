Venezuela : Le Venezuela répond à l' expulsion de son ambassadeur par le Pérou

Le Gouvernement du Pérou a informé vendredi qu'il expulse l'ambassadeur du Venezuela, Diego Alfredo Molero Bellavia. Le ministre des Affaires Etrangères a signalé dans un communiqué officiel qu'on a donné « un délai maximum de 5 jours » au diplomate vénézuélien « pour quitter le territoire péruvien. » Cela se produit moins de 24 heures après que le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, ait convoqué la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens et ses 34 pays membres comprenant le Pérou à un dialogue au niveau régional pour « se voir face à face » et discuter de la situation au Venezuela.

De plus, la Chancellerie péruvienne a « donné une fin de non recevoir » à la note de protestation du Gouvernement du Venezuela sur la Déclaration de Lima que son Assemblée Nationale Constituante a approuvée.

Suite à cela, le Gouvernement du Venezuela a annoncé l'expulsion du fonctionnaire qui se trouve à la tête de al mission diplomatique péruvienne et a signalé que le président de ce pays, Pedro Pablo Kuczynski « est devenu un ennemi de la Patrie de Bolívar. »

Dans un communiqué, la Chancellerie vénézuélienne proteste parce que le président péruvien « interfère continuellement » dans les affaires intérieures du Venezuela « et cherche à miner les relations bilatérales traditionnelles entre nos peuples. »

Le document qui précise que l'ambassadeur Diego Molero Bellavia expulsé vendredi du Pérou est à Caracas, ajoute : « en vertu de la mesure adoptée par le Gouvernement du Pérou, » on accorde au chargé d'affaires du Pérou au Venezuela 5 jours pour quitter le territoire vénézuélien.

Le 9 août dernier, Lima a été l'hôte d'une réunion de représentants de 17 pays latino-américains lors de laquelle 12 chanceliers ont signé un accord contre l'Assemblée Constituante vénézuélienne élue par plus de 8 millions de personnes sur un corps électoral de 19 millions aux dernières élections du 30 juillet.

Jeudi 10 août, le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, lors de sa première rencontre avec l' Assemblée Nationale Constituante, a critiqué le fait que, cette semaine, Lima a été le siège d'une rencontre dans laquelle les chanceliers et les représentants de plusieurs pays latino-américains ont condamné cette Constituante. Pendant son discours, Maduro a appelé instamment le président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, à « approuver une réunion des présidents de l’Amérique Latine lors de laquelle nous nous voyons face à face et, par le dialogue, nous reprenions des relations de respect. »

