Venezuela : Lenín Moreno condamne l'ingérence des Etats-Unis

Le président équatorien Lenín Moreno a lancé lundi un appel à respecter le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, à propos des menaces du Gouvernement des Etats-Unis concernant le Venezuela.

« Nous exprimons notre respect de l'autodétermination des peuples et de la non ingérence, » a déclaré le Président équatorien et il a jouté que « le soutien de la démocratie est le dialogue. » En ce sens, il souligne les appels réitérés au dialogue du Gouvernement de Nicolás Maduro envers les groupes de l'opposition pour maintenir la paix dans le pays.

« Notre profond désir est que le Venezuela obtienne la paix rapidement et que ne soit pas versée une seule goutte de sang. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

