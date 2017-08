Venezuela : Les 21 commissions de l'Assemblée Nationale Constituante

Ce jeudi ont été connues les 21 commissions qui composent l'Assemblée Nationale Constituante (ANC). Le Statut de Fonctionnement de l'ANC a aussi été approuvé à l'unanimité. Il comporte 85 articles.

Ce statut indique que les sessions ordinaires de l'ANC auront lieu du mardi au jeudi de chaque semaine, y compris les jours fériés, et les sessions extraordinaires pourront être convoquées si nécessaire et approuvées par la majorité présente. Elles seront publiques.

Les sessions plénières auront lieu le mardi et le jeudi. Les jours et les heures des sessions ordinaires seront fixés par la Direction et les 545 membres de l'ANC pourront donner leur opinion et voter en obéissant au peuple.

L'article 10 stipule que l'ANC organisera un referendum pour approuver la nouvelle Constitution de la République. « Cet article est très important, le referendum d'approbation auquel sera soumise notre nouvelle Constitution rénovée issue de notre Constitution pionnière et mère est indiqué là. Un signal clair pour le peuple du Venezuela, » a déclaré le présidente du Pouvoir d'Origine, Delcy Rodríguez, du Palais Législatif Fédéral, à Caracas.

Le premier vice-président de l'ANC, Elvis Amoroso, a indiqué que « le Statut de Fonctionnement de l'Assemblée Nationale Constituante de 1999 était conforme à la réalité et on y a inclus une série de commissions qui respectent les aspirations du pouvoir constituant d'origine. »

Les 21 commissions :

1.Commission Constitutionnelle : elle sera chargée de l'élaboration de l'avant-projet d'exposition des motifs de la Constitution en relation avec la Grande Charte de 1999.

2.Commission de participation du peuple : sera chargée de fomenter et de canaliser les propositions du peuple destinées à l'Assemblée Nationale Constituante, c'est pourquoi on doit garantir la plus importante participation des citoyens la plus importante possible.

3.Commission d'économie diversifiée et de production : sera chargée d'organiser, de coordonner la rupture définitive avec le modèle pétrolier, du perfectionnement du modèle économique vers un modèle mixte et diversifié qui implique en plus, la constitutionnalisation des missions et des grandes missions pour renforcer l'Etat de démocratie, de droit et de justice. Le député Eduardo Piñate en sera le président et Orlando Camacho le vice-président. Elle sera composée par Julio Escalona, Óscar Schemel, Wills Rangel, Vladimir Labrador, Andrés Eloy Méndez, Jesús Farías, David Paravisini et Nicolás Maduro Guerra. Les députés Fernando Travieso, Mario Silva, Gerson Hernández, Julio Chávez, Ricardo Molina, Emma Ortega, Willy Casanova, Héctor Zambrano, Emma Elinor Cecín, Braulio Álvarez, Katherine La Rosa, Laura Alarcón, María Landaeta et Gusip Galeano feront aussi partie de cette commission.

La présidente de l'ANC, Delcy Rodríguez, a annoncé que cette commission se réunira vendredi à midi pour approfondir son travail.

4.Commission de souveraineté, d'intégration et des relations internationales : Cette commission sera destinée à rédiger ce qui concerne la souveraineté politique, économique et territoriale, l'immunité, l'indépendance et la paix du Venezuela orienté vers la conception d'un monde multipolaire et multicentré amoureux de l'intégration latino-américaine et caribéenne.

5.Commission publIque nationale : elle évaluera la structure du pouvoir public national.

6.Commission de justice, de transparence et de tutelle réelle : elle évaluera le système de justice dans toute son étendue, la carrière judiciaire, l'indépendance, la justice de paix et les façons alternatives de résoudre les conflits.

7.Commission pour la coexistence pacifique.

8.Commission des droits de l'homme et des garanties constitutionnelles

9.Commission de la communication et de l'information.

10.Commission pour les missions et les grandes missions sociales.

11.Commission pour les droits et les garanties de la jeunesse.

12.Commission pour la femme et l'égalité de genre.

13.Commission pour les personnes handicapées.

14.Commission pour les vieux et les retraités.

15.Commission pour l'éducation, les sciences et la technologie.

16.Commission pour l'identité culturelle.

17.Commission pour la protection intégrale de l'environnement et pour une culture écologique pour le droit à l'environnement et à la qualité de la vie.

18.Commission pour les droits à la diversité humaine, ethnique, religieuse et de genre.

19.Commission du système de défense et des Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB).

20.Commission pour les peuples indigènes.

21.Commission pour le renforcement de la démocratie participative.

Le Journal Officiel Constituant sortira vendredi. Il sera inauguré par l'officialisation du Statut de Fonctionnement de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC). « Demain sera créé le Journal Officiel Constituant qui sera le grand journal dans lequel seront publiées les décisions historiques de l'Assemblée Nationale Constituante, » a indiqué le président Nicolas Maduro du siège du Commandement Stratégique Opérationnel des forces Armées Nationales Bolivariennes (CEOFANB), à Caracas.

Il a souligné l'importance du Statut de Fonctionnement de l'ANC : « Il est déjà approuvé. C'est une loi. Nous avons déjà une Assemblée Nationale Constituante et un Statut de Fonctionnement qui doivent obligatoirement être respectés par toutes les institutions. »

« La Constituante a déjà débuté dans l'une de ses fonctions vitales selon le mandat des articles 347, 348 et 349 qui est de rédiger la nouvelle Constitution, » a-t-il ajouté et dans ce but, j'appelle tous les secteurs du pays à s'y joindre avec ses propositions et ses idées : « Ils vont pouvoir participer sur tous les sujets. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/estas-son-las-21-comisiones-que-forman-parte-de-la-asamblea-nacional-constituyente/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-les-21-commissions-de-l-assemblee-nationale-constituante.html