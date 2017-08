Venezuela : Les Etats-Unis imposeront des sanctions au Président Nicolás Maduro

Le Gouvernement des Etats-Unis présidé par Donald Trump a annoncé lundi soir qu'il imposera des soi-disant sanctions au président du Venezuela, Nicolás Maduro, selon un communiqué du Département du Trésor, après que plus de 8 millions de personnes aient voté dimanche aux élections des membres de l'Assemblée Nationale Constituante. Le communiqué spécifie que seraient bloqués tous les actifs du président qui seraient ou pourraient être sous la juridiction des Etats-Unis. De plus, on interdirait aux citoyens états-uniens de conclure tout accord avec Maduro.

Après que les premiers résultats des élections de ce dimanche aient été connus, le président Maduro a remercié le peuple pour sa participation et les membres de la sécurité qui ont protégé le processus.

Le président vénézuélien a évoqué les menaces du Gouvernement nord-américain d'appliquer des sanctions « fortes et rapides » à son pays s'il n'annulait pas la Constituante. « A nous, que nous importe ce que dit Trump! Ici, ce qui nous importe, c'est ce que disent les Vénézuéliens qui sont venus voter aujourd'hui, » a dit Maduro.

Washington n'a pas imposé de sanctions pour le moment aux entreprises pétrolières vénézuéliennes et à leurs dirigeants bien que certaines mesures contre ce secteur soient envisagées. C'est ce qu'a annoncé l'agence Reuters en invoquant une source bien informée du Congrès des Etats-Unis.

Dans le s jours précédant les élections, Washington a déclaré qu'il allait durcir les mesures de restriction contre plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement vénézuélien.

