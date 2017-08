Venezuela : Les Etats-Unis imposeront plus de sanctions au Venezuela

Le Gouvernement du président des Etats-Unis Donald Trump imposera de nouvelles sanctions illégales au Gouvernement légitime du président vénézuélien Nicolás Maduro jusqu'à ce qu'il accepte d'organiser des élections présidentielles qui, selon la loi, sont prévues pour 2018, a dit mercredi le vice-président des Etats-Unis Mike Pence.

« Sur instructions du président Trump, les Etats-Unis ont déjà imposé trois rondes de sanctions contre le président Maduro et son cercle de proches et il y en aura plus, » a menacé Pence dans un discours prononcé en Floride.

Le vice-président a averti qu'ils continueront « à agir jusqu'à ce que le régime de Maduro célèbre des élections libres et justes, libère tous les prisonniers politiques et mette fin à la répression du peuple vénézuélien. »

La semaine dernière, Pence a fait une tournée dans plusieurs pays d'Amérique Latine au cours de laquelle il s'est rendu en Colombie, en Argentine, au Chili et au Panamá.

Au cours de ce voyage, le vice-président états-unien a soutenu que l'une des priorités était « d'unir les efforts » pour arriver à ce qu'il a qualifié de « rétablissement de la démocratie au Venezuela, » ce qui impliquerait le départ du Gouvernement du président Maduro élu démocratiquement par le peuple vénézuélien aux élections présidentielles de 2013.

Les Etats-Unis veulent sanctionner le Venezuela pour les élections démocratiques constitutionnelles réalisées le 30 juillet pour élire les membres d'une Constituante pour la paix et le dialogue.

Ce mécanisme constitutionnel auquel ont participé plus de 8 millions de citoyens a été convoqué en mai par le président vénézuélien comme solution à la haine, à la terreur et à la violence qui ont été organisées par les secteurs extrémistes de l'opposition qui, depuis avril jusqu'à fin juin, ont fait au moins 100 morts, plus de 1 000 blessés et au cours desquelles 29 personnes ont été brûlées vives pour sembler être « chavistes » (9 sont mortes).

Ces dernières semaines, le Gouvernement de Trump a aussi durci ses sanctions contre des fonctionnaires du Gouvernement révolutionnaire, y compris le président lui-même et selon ce qu'a annoncé Pence, il y aura de nouvelles mesures de cette sorte.

