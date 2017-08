Venezuela : Les Etats-Unis laisseront entrer Maduro s'il veut aller à l'Assemblée de l'ONU

Mardi 1° août, le sous-secrétaire d'Etat Adjoint des Etats-Unis pour l'Amérique du Sud, Michael Fitzpatrick, a assuré que le président de la République, Nicolás Maduro, malgré les sanctions imposées par le Gouvernement yankee, pourra entrer sur le territoire nord-américain au mois de septembre pour assister à la 72° Période de Sessions de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Dans une interview accordée à l'agence internationale EFE, le fonctionnaire a assuré que, les Etats-Unis étant le pays où l'ONU a son siège, il existe des accords internationaux pour « respecter la présence » des délégués et des présidents de tous le pays. « C'est notre principe, » a-t-il précisé.

Souvenons-nous que les sanctions imposées par le Gouvernement de Donald Trump au chef de l'Etat vénézuélien non seulement comprennent la confiscation des biens, le gel des actifs et des comptes bancaires dans des banques états-uniennes mais aussi le refus de visa et l'interdiction d'entrée en territoire nord-américain.

La présence du Président Maduro à l'Assemblée Générale de l'ONU prévue pour le 21 septembre 2017 à New York serait donc avalisée et permise par les lois états-uniennes. Fitzpatrick a cité le cas du président du Zimbabwe, Robert Mugabe qui, bien qu'étant soumis depuis longtemps aux mêmes sanctions que le Président Maduro, a pu aller plusieurs fois et sans problème au siège de l'ONU.

