Venezuela : Les Etats-Unis réaffirment que l'agression contre le Venezuela comprend des actions économiques, diplomatiques et militaires

Avec les déclarations de H. R. McMaster, conseiller à la sécurité de Trump, il est évident que les Etats-Unis poursuivent leur ingérence au Venezuela.

Les Etats-Unis poursuivent leurs agressions contre le Venezuela et stimulent des sanctions économiques, diplomatiques et n'écartent pas l'invasion militaire. C'est ce qu'a annoncé leur président Donald Trump et vendredi son conseiller à la Sécurité Nationale, H. R. McMaster, l'a répété.

« En réalité, il n'existe pas une option militaire ou une option diplomatique seule, nous essayons d'intégrer tous ces éléments ensemble, » a précisé McMaster lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche diffusée par Telesur.

Selon les fonctionnaires états-uniens, l'ingérence cherche à « rétablir l'ordre démocratique » dans le pays car ils considèrent que le Président Nicolás Maduro dirige « une dictature » malgré l'organisation d'élections régionales en octobre et de présidentielles l'année prochaine annoncée par la Révolution Bolivarienne.

McMaster a ajouté que les Etats-Unis doivent être « mieux alignés » sur les pays d’Amérique Latine « concernant la situation au Venezuela » et a noté que les prochaines décisions que prendra la Maison Blanche seront « en consensus avec la région. »

Il faut souligner que récemment, le vice-président états-unien Mike Pence a fait une tournée en Colombie, en Argentine, au Chili et au Panamá (des pays qui ont tous un Gouvernement de droite très proche de l’administration de l'Empire) pour tenter d'isoler le Venezuela. Cependant, il n'a pas reçu de soutien explicite de ces nations pour une intervention militaire contre le peuple vénézuélien.

Pour sa part, le secrétaire au Trésor, principal responsable des sanctions économiques contre le Venezuela, Steven Mnuchin, a signalé que les sanctions financières « sont l'étape suivante vers la liberté du peuple vénézuélien. »

Une fois de plus, le Gouvernement de la plus grande puissance du monde prétend imposer des sanctions extra-territoriales aux Gouvernements de pays démocratiques progressistes des pays qui ne suivent pas sa « ligne politique. »

Il n'est pas sans importance que le président des Etats-Unis Donald Trump ait signé vendredi un nouvel ordre exécutif dans lequel il interdit les négociations d'une nouvelle dette et d'un nouveau capital par l'Etat vénézuélien et par Petróleos de Venezuela (PDVSA), principale entreprise du pays et administratrice de la principale réserve de brut de la planète.

