Venezuela : Les Etats-Unis sanctionnent 8 nouveaux fonctionnaires

Le Gouvernement états-unien à travers son Département du Trésor, a annoncé de soi-disant « sanctions » contre 8 autres fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien dans le cadre de sa politique pour attaquer ses membres et essayer de renverser le Gouvernement. Parmi les fonctionnaires sanctionnés se trouvent 5 députés à l'Assemblée Nationale Constituante et une directrice du Conseil National Electoral.

Les sanctionnés :

Adán Chávez, ex-ministre de la Culture, ex-gouverneur de Barinas, frère du Commandant Hugo Chávez.

Tania D’Amelio, une des 5 principales directrices du Conseil National Electoral. C'est la seconde qui est sanctionnée, après Tibisay Lucena.

Bladimir Lugo, colonel de la Garde Nationale Bolivarienne chargé de la sécurité du Palais Législatif Fédéral critiqué par l'opposition pour une impasse avec le président autoproclamé de l'Assemblée Nationale, Julio Borges.

Hermann Escarrá, député à la Constituante et l'un des membres de la commission d'initiation de l'ANC.

Francisco Ameliach, député à la Constituante, ex-gouverneur de Carabobo.

Erika Farías, députée à la Constituante, ex-ministre et ex-gouverneur de Cojedes.

Carmen Meléndez, députée à la Constituante, ex-ministre et amiral en chef de réserve.

Darío Vivas, député à la Constituante, ex-député et directeur des mobilisations du PSUV.

Ces « sanctions » gèlent leurs actifs aux Etats-Unis, s'ils en ont, et interdisent aux citoyens états-uniens de faire des transactions financières ou des échanges commerciaux avec eux.

Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor des Etats-Unis a affirmé dans une note de presse que « le président Maduro a investi cette Assemblée Constituante illégitime pour renforcer encore plus sa dictature et continue à étendre son contrôle sur le pays. Le mépris du régime envers la volonté des Vénézuéliens est inacceptable et les Etats-Unis les soutiendra en s'opposant à la tyrannie jusqu'à ce qu'une démocratie pacifique et prospère soit rétablie. »

Le 3& juillet, dès le lendemain du jour où plus de 8 millions de Vénézuéliens ont voté pour élire l'Assemblée Nationale Constituante, le Gouvernement de Donald Trump a imposé des sanctions identiques au Président Nicolás Maduro qui ont été durement condamnées au Venezuela et à l'étranger.

Le 27 juin avaient aussi été sanctionnés 13 fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien dans le cadre des mesures pour essayer de faire pression sur le Gouvernement pour qu'il ne mette pas en place la Constituante.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/gobierno-estadounidense-sanciona-a-ocho-ciudadanos-venezolanos-incluyendo-5-constituyentes/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-les-etats-unis-sanctionnent-8-nouveaux-fonctionnaires.html