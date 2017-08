Venezuela : Lettre de Raul Castro au président Nicolas Maduro

C’est avec immense une joie révolutionnaire que j’ai pris connaissance des résultats des élections et de l’installation de l’Assemblée nationale constituante. Il ne faut aucun doute que cette démarche représente une précieuse leçon qui fait du Venezuela un symbole pour tout notre continent, comme l’avait signalé Fidel, avec sa clarté exemplaire.

Auteur: Raúl Castro Ruz | internet@granma.cu

10 août 2017 09:08:22

La Havane, le 6 août 2017

« Année 59 de la Révolution »

Nicolas Maduro Moros

Président de la République

Bolivarienne du Venezuela

Cher Nicolas,

C’est avec immense une joie révolutionnaire que j’ai pris connaissance des résultats des élections et de l’installation de l’Assemblée nationale constituante. Il ne faut aucun doute que cette démarche représente une précieuse leçon qui fait du Venezuela un symbole pour tout notre continent, comme l’avait signalé Fidel, avec sa clarté exemplaire. La démonstration de soutien populaire a été claire et catégorique, fidèle à l’héritage du Libertador Simon Bolivar et du président Hugo Chavez Frias.

Cette expérience prouve que chaque acte de terreur relève le moral du peuple, chaque agression le rend plus fort, chaque coup renforce l’unité.

Viendront certainement des jours de lutte intense, de harcèlement, de blocus et de pénuries, mais ce seront aussi des jours de création et de travail pour les révolutionnaires et pour tout le peuple vénézuélien qui, comme jusqu’à aujourd’hui, ne sera pas seul et pourra compter sur nous, les Cubains, qui serons au premier rang de la solidarité militante la plus engagée envers sa cause.

Une forte accolade

Raul Castro Ruz



http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-10/lettre-de-raul-au-president-nicolas-maduro

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-lettre-de-raul-castro-au-president-nicolas-maduro.html