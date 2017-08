Venezuela : Luisa Ortega Díaz destituée et remplacée par Tarek William Saab

Dans une lettre destinée à Delcy Rodríguez, présidente de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), la cour Plénière du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) a informé qu'elle procède à l'audience préliminaire sur le fond de la Procureure Générale de la République, Luisa Ortega Díaz et qu'elle la suspend de ses fonctions. On ordonne aussi l'inéligibilité d' Ortega Díaz à toute fonction publique, conformément à l''article 380 du Code Organique de Procédure Pénale (COPP) pendant toute la durée du processus. Il lui est également interdit de quitter le pays, d’aliéner ou d'engager ses biens et ses comptes sont gelés.

Cette lettre a été lue par le secrétaire de l'ANC, Fidel Vásquez, pendant la session de ce samedi au Salon Ovale du Palais Législatif Fédéral.

Cabello a demandé qu'Ortega Díaz ne soit pas suspendue mais destituée étant donné qu'il se crée un vide dans le Ministère Public, l'importance de sa charge et la nécessité que quelqu'un l'exerce à sa place, ce qui a été approuvé par l'ANC.

Il a proposé aussi de déclarer le Ministère Public en état d'urgence pour procéder à sa restructuration et a proposé Tarek William Saab comme nouveau Procureur Général de la République provisoire. Ensuite, on a fait une pause pour que Saab puisse venir sur place et prête serment.

Lors de cette session, il a aussi été approuvé le fait que l'ANC aura une durée de 2 ans au plus à condition qu'elle ait remplis les tâches qui lui ont été confiées.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

