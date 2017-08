Venezuela : Maduro annonce un exercice civil et militaire face à une éventuelle agression militaire

Caracas, 15 août (RHC)- Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé al réalisation d'un exercice civil et militaire les 26 et 27 août pour la préparation de la défense nationale face à une éventuelle agression militaire contre ce pays sud-américain.

Le chef d'état a ordonné hier à la Force Armée Nationale Bolivarienne de commencer les préparatifs à cause du renforcement du discours agressif des États-Unis contre le Venezuela.

Devant des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées devant le palais présidentiel de Miraflores pour protester contre les menaces bellicistes du président étasunien Donald Trump, Nicolás Maduro a appelé le peuple à se préparer pour défendre la patrie.

Il a également demandé à la Commission de la Vérité, de la Justice et de la Paix d'entamer un procès contre les personnes qui ont demandé une intervention militaire au Venezuela et qui ont appuyé les menaces de Trump sur une possible agression armée contre ce pays sud-américain.

Edité par Reynaldo Henquen



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/138354-nicolas-maduro-annonce-un-exercice-civil-et-militaire-face-a-une-eventuelle-agression-militaire

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-maduro-annonce-un-exercice-civil-et-militaire-face-a-une-eventuelle-agression-militaire.html