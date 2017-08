Venezuela: Maduro salue l'inscription des candidats de l'opposition aux élections régionales

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a salué dimanche l'intention des partis d'opposition d'inscrire des candidats aux élections régionales qui auront lieu le 10 décembre prochain.

Action Démocratique, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia et Volonté Populaire participeront aux élections régionales, a indiqué le Président dans son émission Les Dimanches avec Maduro.

« Ce seront les 22° élections en 18 ans de Révolution Bolivarienne, nous continuons à battre un record mondial. Il n’y a aucun pays d'Amérique Latine qui ait une vie démocratique comme la nôtre, » a indiqué Maduro.

Il a condamné les violences de la droite pour empêcher les élections à la Constituante alors que le Gouvernement et le peuple révolutionnaire ont respecté la consultation interne de la Table de l'Unité Démocratique qui a eu lieu le 16 juillet dernier.

« Ici, il y a un peuple en majorité patriote, bolivarien, qui veut la pais. Il y a un peuple héroïque visible. Malgré tout, l'opposition a appelé au boycott des bureaux de vote, à barrer des rues, à persécuter les électeurs, plus de 8 millions d'hommes et de femmes sont venus s'exprimer. Je remercie la classe moyenne courageuse qui a voté au Polyèdre de Caracas, » a souligné Maduro.

De plus, le Président a souligné que les dirigeants de l'opposition ont brûlé les urnes et les bulletins avec les questions qu'ils ont posées à leurs militants, c'est pourquoi il n'y a pas eu de contrôle postérieur mais les médias internationaux ont validé ce qu'ils ont dit.

« Donc, les agences internationales ont validé les chiffres de l'opposition et pas ceux de l'Assemblée Nationale Constituante qui étaient validés par les observateurs internationaux et par un système totalement blindé. Sur 21 élections, nous en avons gagné 19 de façon honorable et transparente avec le système électoral le plus avancé qui existe, le plus complet, qui comprend plusieurs contrôles préalables et un contrôle en temps réel. Ces élections ont été transparent à 100%, » a assuré le Président Maduro.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-saluda-inscripcion-de-candidatos-opositores-en-elecciones-regionales-20170806-0038.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-maduro-salue-l-inscription-des-candidats-de-l-opposition-aux-elections-regionales.html