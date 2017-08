Venezuela : Message de notre correspondante : SMS 15 août, 13:18 :17 (heure française)

Hier, la manifestation anti-impérialiste a été fantastique. Les gens sont super conscients que le chemin est la démocratie participative. L'espoir est la Constituante et le climat de paix quotidienne est réel. Les barricades ont disparu comme par magie depuis le 30 et les gens sont plus contents que quand je suis arrivée (le 20 juillet).

Le peupe demande d'arrêter l'ingérence de toute sorte. Nous voulons la paix.

D'autre part, 196 candidats de l'opposition se sont inscrits aux élections des gouverneurs pour le mois d'octobre. Est-ce que maintenant, ils auraient confiance dans le CNE ?

Bon, on espère aussi surmonter cette nouvelle bataille démocratique en paix.

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-message-de-notre-correspondante-sms-15-aout-13-18-17-heure-francaise.html