Venezuela : Message du Réseau en Défense de l'Humanité

Le Réseau des Intellectuels, Artistes et Mouvements Sociaux en Défense de l'Humanité souhaite féliciter le peuple vénézuélien pour la leçon de démocratie qu'il a donnée lors des élections à l'Assemblée Nationale Constituante.

Face à la tentative de la droite vénézuélienne et internationale de provoquer la haine et la terreur pour empêcher par la peur l'exercice démocratique du vote, le peuple est sorti dans la rue pour dire non à la violence, pour dire oui à une Assemblée Nationale Constituante en tant qu'instrument de paix, comme une façon d'approfondir la démocratie participative et d'inscrire dans la Constitution les réussites obtenues depuis 1999 avec l'arrivée à la présidence du Commandant Hugo Chávez Frías.

L'obscène ingérence de l'Empire (comme l'a reconnu la CIA elle-même sans la moindre honte) et l'amplification, l'incitation et la légitimation que les transnationales de la désinformation ont fait de la violence méritent une mention spéciale.

Non seulement nous reconnaissons les résultats des plus de 8 millions de votes du peuple vénézuélien mais nous condamnons toute volonté, présente ou à venir, de déstabiliser le Gouvernement légitime que dirige Nicolás Maduro Moros ainsi que l'Assemblée Nationale Constituante. Nous appelons les peuples de Notre Amérique à rejeter avec la plus grande énergie la complicité des Gouvernements de droite de la région avec les graves actes de coup d'Etat et d'intervention de Washington contre le Venezuela.

Nous disons également oui à la Constituante en tant que façon d'approfondir le pouvoir populaire et la justice sociale, héritage du Commandant Hugo Chávez qui a toujours lutté pour un Venezuela et une Amérique Latine dignes et souverains.

En ce sens, nous soulignons l'importance de savoir, en ce moment crucial, quel est le bon côté de la lutte des classes au Venezuela et dans tous les pays de Notre Amérique. Pour nous, c'est et ce sera toujours d'affronter l'impérialisme et de défendre la souveraineté politique, économique et territoriale du Venezuela et de tous les pays de Notre Amérique.

Réseau en Défense de l'Humanité

Notre Amérique, 31 juillet 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/01/mensaje-de-la-red-en-defensa-de-la-humanidad-al-heroico-pueblo-bolivariano-de-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-message-du-reseau-en-defense-de-l-humanite.html