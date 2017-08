Venezuela : Nicolas Maduro confirme la poursuite des programmes sociaux

Caracas, 19 août, (RHC).- Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré que malgré la baisse du prix du pétrole, principale source de recettes en devises pour le pays, les programmes sociaux sont garantis

Au cours d'une allocution depuis le siège du gouvernement à Caracas, Nicolas Maduro a assuré que l'emploi, les salaires, les investissements dans le logement, la santé et l'éducation publique ont été préservés. Il a ajouté que les investissements destinés à garantir le droit de la population aux loisirs et à la protection des pensionnés ont été garantis.

Il a appelé toutes les forces sociales et politiques à renforcer le travail pour la stabilité et le progrès du pays. Il a rejeté la violence politique des 120 derniers jours qui a coûté la vie à des centaines de personnes, qui a fait des milliers de blessés et provoqué de pertes considérables à des installations publiques et privées.

Il a lancé un appel aux jeunes qui ont été impliqués dans ces actes de violence encouragés par l'opposition, à devenir des activistes en faveur de la paix.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega

