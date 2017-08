Venezuela : Note d'information sur les décisions de l'Assemblée Nationale Constituante

Concernant la decision de l'Assemblee Nationale Constituante du 18 aout à propos de la coexistence avec l'Assemblee Nationale : Le Parlement du Venezuela n'a été ni dissout, ni suspendu ou éliminé :

Le Pouvoir Legislatif a été invité à coexister ave l'Assemblée Nationale Constituante et à travailler dans le cadre de ses compétences en fonction du pays.

C’est plutot le pouvoir législatif qui refuse de reconnaître l’Assemblée Nationale Constituante, en négligeant son appel. L’ANC a assumé les fonctions législatives spécifiques pour lesquelles elle a été autorisée dans la Constitution.

 Ce 18 août, l'Assemblée nationale constituante (ANC) comme l’expression du pouvoir originaire du peuple vénézuélien ; élue par vote populaire, universel, direct et secret le 30 juillet ; et dans l'exercice de ses pouvoirs, a cité à comparaître devant cet organe le Conseil d'administration de l'Assemblée nationale (ANPouvoir législatif).

 Le but de cet appel était de convenir des termes de la coexistence institutionnelle entre le pouvoir constituant (ANC) et le pouvoir constitué (AN) pendant la durée du processus constituant.

 Le Conseil de direction du pouvoir législatif, dirigé par le député Julio Borges, a négligé l'appel de l'ANC pour établir lesdites normes de coexistence, de cohabitation et de coordination nécessaires au travail institutionnel afin de résoudre les problèmes du pays.

Concernant les compétences de l'ANC :

 Selon la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (CRBV), le pouvoir constituant peut assumer toute compétence ou pouvoir attribués à un pouvoir constitué sans que cela implique l'usurpation de pouvoir, la dissolution du pouvoir constitué ou l'atteinte aux pouvoirs spécifiques.

 Puisque l'Assemblée constituante représente la volonté suprême du peuple, elle ne peut être limitée par les pouvoirs constitués. Toute limitation serait incompatible avec la notion de POUVOIR CONSTITUANT.

Selon le décret publié aujourd'hui, l'ANC assume des fonctions législatives pour garantir la préservation de la paix, de la sécurité, de la souveraineté, du système socio-économique et financier, des objectifs de l'État et de la prééminence des droits des vénézuéliens

 Il convient de citer les dispositions de l'article 349 de la CRBV : " Le Président ou la Présidente de la République ne peut soulever d’objections en ce qui concerne la nouvelle Constitution... (...) les pouvoirs constitués ne peuvent en aucune manière empêcher les décisions de l’Assemblée Nationale Constituante "

• Malgré le refus de l'AN de discuter sa coexistence avec l'ANC, cet organe suprême de notre constitutionnalité n'a adopté aucune décision qui puisse être interprétée comme la dissolution de l'AN.

• Au contraire, le président de l'ANC a fait un appel public à l'AN à reprendre ses fonctions dans le cadre de la loi, conformément aux dispositions de la CRBV et à travailler et à légiférer en fonction du pays.

• Il s'agit d’encore une autre fausse nouvelle #FalsaNoticia #FakeNews diffusée par les porte-parole politiques de l'opposition vénézuélienne avec le soutien de certains pays du monde qui se sont déclarés en conspiration contre le Venezuela et de médias de masse internationaux.

• L'Assemblée nationale continue avec ses fonctions législatives et elle doit tenir compte de l'appel à la paix fait par l'ANC et le peuple vénézuélien

• Le Venezuela rejette cette nouvelle campagne de manipulation et de distorsion de la réalité politique intérieure.

• Le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a alerté la communauté internationale sur cette nouvelle opération médiatique et il exhorte la communauté internationale à gérer la vérité de manière responsable et à éviter de tomber dans les pièges médiatiques de l'oligarchie vénézuélienne.

• Paradoxalement, aujourd'hui, les partis politiques des députés de l'AN qui ont dénoncé une prétendue "dissolution" du pouvoir législatif se sont rencontrés le matin au siège du pouvoir électoral vénézuélien dans un événement destiné à choisir la position qu'ils occuperont sur le bulletin de vote qui sera utilisée lors de l'élection des gouverneurs ayant lieu cet octobre.

• Il est également frappant de constater que plusieurs députés de l'opposition de l'AN - y compris un membre du Conseil de direction - aient été nommés candidats à l'élection des gouverneurs, ce qui rend plus absurde et incompréhensible la déclaration d’aujourd'hui concernant un supposé " coup d'état " par le biais de la " dissolution du Parlement "

Déclaration de Mme. la présidente de l'Assemblée nationale constituante, Delcy Rodríguez Gómez

« L'Assemblée Nationale n'est pas dissoute et elle doit s'acquitter de ses tâches »

La chef de l'ANC a exhorté les membres de l'Assemblée Nationale à remplir leurs fonctions comme il sied à l'un des cinq pouvoirs de l’État, dans le cadre des limites propres de ses fonctions. Rodriguez a demandé aux parlementaires de respecter également la volonté du peuple, actuellement représentée par le pouvoir constituant originaire dans l'ANC.

"Conduisez-vous correctement, vous n’êtes pas venus ici pour faire un coup d'Etat, mais pour légiférer en faveur du peuple ", a souligné Rodríguez par rapport au Conseil de direction de l’opposition qui gère le pouvoir législatif en ce moment. Veuillez vous référer aux sources suivantes :

Comptes Twitter : @DrodriguezVen / @jaarreaza / @teleSURtv / @VTVcanal8 TWEETS DE MME. DELCY RODRIGUEZ

Ladite Commission de liaison formée par des députés de l'ancien parlement et des Constituants facilitera un dialogue de coexistence et d'harmonie avec le @ANC_ve. Lors des instances de dialogue accompagnées par le Pdt. Zapatero, j'ai proposé au député @JulioBorges de nommer 5 députés pour une Commission de liaison. Nous saluons la session de demain que l'Assemblée Nationale @AsambleaVE aura comme réponse à notre indication du travail et la continuation de la coexistence harmonieuse qu’ils entretiennent avec l' @ANC_ve

source en espagnol :

Comptes Twitter :http://@DrodriguezVen/ http://@jaarreaza/ http://@teleSURtv /http://@VTVcanal8

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-note-d-information-sur-les-decisions-de-l-assemblee-nationale-constituante.html