Venezuela : Nouvelles sanctions des Etats-Unis

L'Ordre Exécutif de Trump donne une continuité à l'Ordre Exécutif N° 13692 signé le 8 mars 2015 par Barack Obama dans lequel il qualifiait le Venezuela de « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité des Etats-Unis.

Les nouvelles sanctions agissent directement contre la stabilité financière. Elles interdisent à « toute personne, entité, entreprise ou association légalement déclarée ou qui réalise des activités aux Etats-Unis de faire des affaires avec de nouveaux bons de la dette qui seraient émis par n'importe quelle instance du Gouvernement vénézuélien, à savoir, des bons de la République émis par la Banque Centrale ou par l'entreprise d'Etat PDVSA.

L'Ordre Exécutif ne s'applique pas directement aux bons déjà émis par l'Etat et par PDVSA puisqu'ils ont déjà aux mains des détenteurs, des personnes, des entreprises et des entités financières aux Etats-Unis. Mais, face à ces sanctions, ceux-ci sont côtés comme des « bons ordures, » ce qui fait du Venezuela une « zone à risque » pour l'investissement sur le marché des bons bien que le pays soit un bon payeur.

Ces nouvelles sanctions ont été demandées pendant des mois par les dirigeants de la Table de l'Unité Démocratique (MUD) d'opposition pendant leurs voyages aux Etats-Unis. Parmi eux, le politicien de droite Julio Borges, qui est l'objet d'une enquête dd l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) pour ses actions contre le pays.

Ces nouvelles sanctions ferment à l'Etat vénézuélien et à PDVSA les portes des marchés financiers associés aux Etats-Unis pour y proposer leurs bons et faire entrer dans le pays des devises étrangères. C'est à dire que les récentes associations de PDVSA avec des entreprises chinoises et russes pour le développement pétrolier sur la Ceinture de l'Orénoque Hugo Chávez sont affectées.

Ces sanctions cherchent à faire tomber le Venezuela en défaut de paiement de sa dette extérieure. Pendant les 24 derniers mois, le Venezuela et PDVSA ont payé pour leurs engagements plus de 65 000 millions de dollars. Le secrétaire au Trésor des Etats-Unis, Steven Mnuchin, a assuré que les nouvelles sanctions économiques imposées sont destinées à étrangler le pays.

Déclaration du secrétaire de presse sur les Nouvelles Sanctions Financières imposées au Venezuela.

La Maison Blanche

Bureau du Secrétaire de Presse

pour publication immédiate

25 août 2017

Le Président Donald J. Trump a signé un Ordre Exécutif imposant de fortes et nouvelles sanctions à la dictature du Venezuela.

La dictature de Maduro continue à priver le peuple vénézuélien d'aliments et de médicaments, d'emprisonner l'opposition démocratiquement élue et de supprimer par la violence la liberté d'expression. La décision du régime de créer une Assemblée Nationale Constituante et, plus récemment, la décision de ce corps d'usurper les pouvoirs de l' Assemblée Nationale démocratiquement élue représentent une rupture fondamentale de l'ordre constitutionnel légitime du Venezuela.

Pour se préserver, la dictature de Maduro récompense et enrichit les fonctionnaires corrompus dans l'appareil de sécurité du Gouvernement en chargeant les futures générations de Vénézuéliens de dettes massives. La mauvaise gestion économique de Maduro et le pillage effréné des actifs de la nation ont amené le Venezuela à être de lus en plus proche du défaut de paiement. Ses fonctionnaires recourent maintenant à des schémas de financement opaques et qui liquident les actifs du pays à des prix cassés.

Comme l'a dit le vice-président Mike Pence, au Venezuela, nous voyons la tragédie de la tyrannie se jouer sous nos yeux. Aucune personne libre n'a jamais choisi d'aller de al prospérité à la pauvreté. Aucune personne libre n'a jamais choisi de faire de ce qui a été et doit continuer à être un des pays les plus riches de l'Amérique du Sud le pays le plus pauvre et le plus corrompu.

Nous ne resterons pas debout pendant que le Venezuela s'écroule. La nouvelle action du Président interdit les accords sur une nouvelle dette et sur les bons émis par le Gouvernement du Venezuela et son entreprise pétrolière d'Etat. Elle interdit aussi les transactions sur certains bons existant propriété du secteur public vénézuélien ainsi que les paiements de dividendes au Gouvernement du Venezuela.

Pour diminuer les conséquences ur le peuple états-unien et sur le peuple vénézuélien, le Département du Trésor met en place des licences générales qui permettent de faire des transactions qui autrement seraient interdites par l'Ordre Exécutif. Elles comprennent des dispositions qui accordent une période de liquidation de 30 jours, un financement pour la plupart du commerce y compris l'exportation et l'importation de pétrole, des transactions qui impliquent uniquement Citgo, des accords sur certaines dettes vénézuéliennes précises qui existent déjà et le financement de bien humanitaires au Venezuela.

Ces mesures sont soigneusement calibrées pour refuser à la dictature de Maduro une source cruciale de financement pour maintenir son Gouvernement illégitime, protéger le système financier des Etats-Unis de la complicité dans la corruption vénézuélienne et dans l'appauvrissement du peuple vénézuélien et permettre l'assistance humanitaire.

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à condamner le régime de Maduro. Par la Déclaration Lima du 8 août, nos amis et partenaires de al région ont refusé de reconnaître l'Assemblée Constituante illégitime ou les lois qu'elle adopte. Les nouvelles sanctions financières des Etats-Unis soutiennent cette position de la région d'isolement économique de la dictature de Maduro.

Les Etats-Unis renouvellent leur appel à ce que le Venezuela rétablisse la démocratie, mène à bien des élections libres et justes, libère tous les prisonniers politiques immédiatement et sans conditions et mette fin à la répression du peuple vénézuélien. Nous continuons à être avec le peuple du Venezuela en ces temps difficiles.

