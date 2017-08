Venezuela : On doit diriger la société vénézuélienne vers la compréhension et la tolérance

La présidente de l'Assemblée Nationale Constituante Delcy Rodríguez a déclaré que cette instance devra travailler, grâce à son projet de loi contre la haine, l'intolérance et la violence qui s'est discuté lors de la session ordinaire de l'ANC, à diriger la société vénézuélienne vers la compréhension et la tolérance après que des secteurs de droite aient soumis, ces 3 derniers mois, certaines villes du pays à des violences qui ont fait plus de 100 morts.

« L'Etat doit intervenir et ce pouvoir constituant d'origine doit intervenir, doit guérir, doit diriger la société vers l'esprit de compréhension et la tolérance, » a-t-elle dit.

Elle a aussi souligné que les délits de haine dans les pays du monde impliquent des peines très importantes, c'est pourquoi il est important de réviser la législation vénézuélienne.

Rodríguez a informé que la commission qui sera chargée d'élaborer le rapport pour le débat sur ce projet de loi sera présidée par le premier vice-président de l'ANC, Elvis Amoroso.

Cette commission sera composée par les députés à la Constituante Marelis Pérez Marcano, Earle Herrera, Gladys Requena, Roque Valero, Roberto Messuti, Juan Simón Primera, María Alejandra Díaz, Clara Vidal. Nosly Rodríguez, César Macario Sandoval, Carlos Gamarra, Juan Carlos Alemán, Nora Delgado et Luz María Ramírez, entre autres.

La prochaine session de l'ANC aura lieu mardi à 15h.

