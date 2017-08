Venezuela : Ortega Díaz a conduit le Venezuela à une situation de guerre

Lors de sa première conférence de presse en tant que Procureur Général de la République, Tarek William Saab a souligné que sa mission principale sera de restructurer, d'améliorer et de rétablir la crédibilité de cette institution. Saab a remercié pour leur soutien les travailleurs qui se sont montrés prêts à avancer dans la transformation de cette entité.

« Tous les employés, du plus humble portier au procureur le plus qualifié se sont mis à notre disposition parce qu'ils ont compris qu'avec cette restructuration, nous allons vers une nouvelle étape dans cette institution clef pour la démocratie. Je chercherai l'équilibre pour promouvoir la justice et l'équité en faisant un gros travail pour rétablir la paix, » a-t-il assuré.

Il a dénoncé le fait que l'ex procureure sortante a été « complice de la violence. Il y a des auteurs matériels mais les principaux auteurs intellectuels de plus de 100 morts et de milliers de blessés en avril, mai, juin, juillet et août resteront impunis à cause de l'action préméditée du Ministère Public pour amener pratiquement ce pays à une situation de guerre. »

« Il semblerait qu'on joue à créer cette situation de chaos à cause de l'impunité de cette escalade violente. Chaque fois que nous avons vu l'ex-procureure, il semblait que, pour apaiser le pays, elle jetait de l'huile sur le feu. Quand le pays cherchait un point d'accord ou de rencontre, la citoyenne Procureure apparaissait pour mettre le pays à feu et à sang. Et après une déclaration, il y avait des violences avec des morts et des blessés. »

Il a aussi dénoncé que le Bureau de Soins aux Victimes était fermé pour presque 1 mois et demie et s’occupait des affaires de façon très sélective.

D'autre part, il a réaffirmé que sa désignation en tant que Procureur Général samedi dernier a été faite à cause de l'audience préliminaire sur le fond engagée contre l'ex-procureure Luisa Ortega Díaz après qu'elle ait été dénoncée au Tribunal Suprême de Justice (TSJ) pour fautes graves et inexcusables et violation de l'éthique et de la morale publique.

« Les violations commises par Ortega Díaz auront un dénouement légal car elles ont causé des dommages aux institutions démocratiques et ont mis en danger la paix des citoyens, » a signalé Saab.

Le Procureur a assuré que les actes terroristes organisés depuis avril par des groupes violents financés par la droite ne resteront pas impunis. « Nous, nous sommes arrivés là pour que, dans les délits de droit commun, il y ait la justice et l'équité. » en ce sens, il a soutenu qu'au Venezuela les crimes de haine ont augmenté depuis avril quand a été activée une sédition contre la République.

« Chaque déclaration d' Ortega Díaz depuis le 31 mars 2017 a mis en grave danger la paix des citoyens, c'est pourquoi l'action d'impunité préméditée du Ministère Public restera dans l'histoire. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

