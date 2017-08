Venezuela : Personne ne va étouffer le Venezuela, personne ne va le mettre à genoux

Lors de la conférence qu'il a donnée aux médias internationaux, le président de la République Nicolás Maduro Moros a informé qu'avec l'Assemblée Nationale Constituante, on envisage de défendre le Venezuela face aux menaces du Gouvernement états-unien concernant un éventuel blocus du pays. Il a garanti que le combat contre l'inflation induite continuera ainsi que la récupération économique.

En ce sens, il a souligné que la récupération économique doit se faire du point de vue de la production, à partir des nouveaux moteurs de production qui ont été proposés pour le nouveau projet national de développement post-pétrolier.

On doit aussi renforcer la Commission de Justice et la paix pour éclaircir tous les crimes de la période de violence qui va commencer ses sessions publiques auxquelles seront invités les journalistes internationaux pour qu'ils entendent les témoignages des victimes.

Le président a informé que lundi a été une longue journée de travail avec tous les membres de l'ANC et avec l'équipe économique du Gouvernement révolutionnaire qui se poursuit mercredi et jeudi. « Ce qui est bon, en ce moment, c'est que nous avons une Assemblée Constituante comme grande protectrice de la récupération du pays. Elle est comme une mère pour que le gamin se lève à nouveau. »

Maduro a indiqué que « Donald Trump est en train, à cette heure, d'approuver des sanctions économiques contre le Venezuela que « le Venezuela va prendre comme un défi et une opportunité » pour arriver « à ce qu'un modèle définitif qui ne dépende ni des Etats-Unis ni du pétrole prenne son essor. »

Il a précisé qu'ils préparent tout en vue de tous les scénarios possibles de l'agression internationale de la Maison Blanche contre le Venezuela.

« Je prépare un ensemble de décisions et de mesures pour nous défendre d'un blocus commercial, économique et financier que Donald Trump va décréter contre le Venezuela, comme il l'a annoncé. Nous sommes prêts. »

Il a demandé le soutien de tout le peuple vénézuélien et de tous les Gouvernements du monde. « Le Venezuela, personne ne va l'étouffer et personne ne va le mettre à genoux. » D'autre part, il a signalé que des actions seront fixées dans l'ordre du jour économique bolivarien, la Grande Mission Approvisionnement Souverain et avec les Comités Locaux d'Approvisionnement et de Production (CLAP).

