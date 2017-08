Venezuela : Pour la Paix au Venezuela et le respect de sa souveraineté

Parti de Gauche10 Août 20170

Depuis plus de 4 mois, une partie de l’opposition vénézuélienne, de droite et d’extrême-droite, s’est lancée dans une offensive violente à caractère insurrectionnelle dans l’objectif de renverser la présidence Maduro avant le terme de son mandat en 2018. Les institutions démocratiques issues du scrutin présidentiel de 2013 sont soumises à une forte pression internationale, largement inspirée par le Gouvernement de Donald Trump, et dernièrement secondée par l’oligarchie de l’Amérique du Sud.

Cette opposition ne propose aucune alternative ni compromis. Elle exige le retour à la situation précédant l’arrivée au pouvoir de Chavez. Elle n’hésite même pas à demander l’intervention militaire de pays étrangers.

Faut-il rappeler que l’ONU est la seule instance légitime à œuvrer à la sécurité collective et à produire un droit global ? Nous dénonçons de ce fait les ingérences extérieures. Les Etats-Unis et l’UE doivent respecter l’indépendance du Venezuela. Il appartient au peuple vénézuélien de décider de son avenir.

La solution pour éviter une guerre civile est politique. Elle passe par les urnes. C’est pourquoi nous soutenons l’élection de l’Assemblée Constituante. Elle peut ouvrir la voix d’un dialogue national au service de la paix en inscrivant dans la Constitution les acquis sociaux de la révolution Bolivarienne.

En effet les possibilités de solution négociée pour l’arrêt des violences sont réelles. Cela commence par le respect des élections à venir, solution défendue par le Gouvernement, dont le scrutin régional de fin d’année. L’acceptation de secteurs de l’opposition d’y participer est donc une bonne nouvelle.

Le Parti de Gauche soutient cette solution de paix et le peuple vénézuélien dans La Défense de sa souveraineté et de ses conquêtes sociales.

Christian Rodriguez et Claudio Calfuquir – Commission internationale du Parti de Gauche

Source: reçu par mel

