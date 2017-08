« Nous, nous soutenons les mesures qu'a pris le Gouvernement nord-américain et nous soutenons les mesures supplémentaires, » a indiqué le président colombien.

Le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, a demandé dimanche aux Etats-Unis de maintenir la « pression » sur le Venezuela : « La pression sur le « régime » vénézuélien doit âtre maintenue et augmentée » a déclaré le président à la télévision avec le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence.

« Nous, nous soutenons les mesures qu'a pris le Gouvernement nord-américain et nous soutenons les mesures supplémentaires, » a-t-il soutenu.

Pence a déclaré que les Etats-Unis « ont de nombreuses possibilités pour le Venezuela » et a souligné que son Gouvernement ne restera pas les bras croisés et continuera à prendre des mesures politiques et économiques contre le pays.

« Le président (Donald) Trump m'a envoyé ici pour obtenir le rétablissement de la « démocratie » au Venezuela par des moyens « pacifiques, » a ajouté Pence.

Pour sa part, le président colombien a réaffirmé qu vice-président états-unien que « la possibilité d'une intervention militaire au Venezuela ne doit pas être envisagée (...) ni la Colombie ni l'Amérique Latine ne pourraient être d'accord. » Cependant, il a soutenu les sanctions économiques des Etats-Unis contre le Venezuela.

Lors de la conférence de presse, il a également qualifié « d'illégale » l'élection de l'Assemblée Nationale Constituante qui a eu lieu le 30 juillet et où plus de 8 millions de Vénézuéliens ont voté pour la paix.

Pence, qui est arrivé à Carthagène à 15H40 heure locale (20H40 GMT) restera dans cette ville colombienne jusqu'à lundi puis, il partira pour Buenos Aires (Argentine).

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Juan-Manuel-Santos-pide-a-EE.UU.-mantener-presion-contra-Venezuela-20170813-0043.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-santos-demande-aux-etats-unis-de-maintenir-la-pression-sur-le-venezuela.html