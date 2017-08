Venezuela : Sécurité renforcée sur la frontière avec la Colombie

Le président Nicolás Maduro a ordonné jeudi de renforcer la sécurité militaire sur la frontière avec la Colombie dans le cadre d'une série d'actions pour assurer la défense de la nation face aux menaces des Gouvernements étrangers : « Nous devons garantir le plus grand respect des ordres, des lois, des règlements militaires de fonctionnement préventif tout le long de la frontière avec notre sœur la Colombie, » a déclaré le chef de l'Etat lors d'une réunion préparatoire de l'Exercice Civique et Militaire Souveraineté Bolivarienne 2017 créé en réponse aux menaces du Gouvernement états-unien de réaliser une opération militaire au Venezuela, diffusée sur Venezolana de Televisión.

Il a dénoncé le fait qu'il existe des registres qui informent que certaines mafias sur la zone frontalière ont augmenté la production de drogues, un délit qui affecte le Venezuela et d'autres pays. Il a rappelé que ces mafias portent atteinte à la sécurité et à l'économie du Venezuela en faisant sortir du papier monnaie pour affaiblir la capacité en liquidités du Gouvernement National.

Il a aussi averti que « nous ne pouvons pas permettre une seule provocation ni créer les conditions pour qu'ils montent un faux positif à n'importe quel endroit de la frontière avec la Colombie. »Maduro a aussi signalé que le Gouvernement de Juan Manuel Santos conspire ouvertement pour servir de porte d'entrée à une agression armée.

Il a révélé que depuis au oins 4 ans, le Venezuela sait que la paix en Colombie entre la guérilla des FARC-EP et le Gouvernement était très recherchée par les Etats-Unis pour lever des obstacles pour attaquer le Venezuela. Il a dit que dans plusieurs forums du Gouvernement colombien, « des experts militaires ont déclaré que le Pentagone et le ministère de la Défense de la Colombie travaillaient sur des modèles d'après-guerre et qu'il fallait accélérer la signature des accords de pax avec les FARC-EP (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) et l'ELN (Armée de Libération Nationale) pour commencer à préparer les forces militaires colombiennes pour une guerre contre le Venezuela. »

« Je l'ai dit au président Santos plusieurs fois, au téléphone et en personne et il l'a nié mais ses yeux mentaient comme mentent tous les fils de Santander. Je savais qu'il entait mais au Venezuela nous savions, sans avoir aucun doute sur cela, que nous devions aider à obtenir la paix en Colombie. »

Il a prévenu que « l'option militaire » évoquée par Trump contre le Venezuela n'est pas nécessairement une invasion classique avec débarquement sur le territoire de notre pays. « Je crois que le schéma est la combinaison d'un ensemble de provocations dans le domaine militaire, la première déjà annoncée par l'ambassadeur des Etats-Unis à Bogotá, » a-t-il résumé en condamnant les déclarations du diplomate états-unien Kevin Whitaker dans El Espectador.

“ Si en Colombie, il y avait un Gouvernement qui respecte le droit international et s'il restait un peu d'honneur au président Juan Manuel Santos, il condamnerait et attirerait l'attention sur l'ambassadeur des Etats-Unis qui a menacé le Venezuela de Bogotá, » a dit le président Maduro.

Dans son allocution, le chef de l'Etat a affirmé l'engagement du Gouvernement Bolivarien de soutenir le peuple colombien, en particulier dans le processus de paix que le Venezuela accompagne dans les dialogues avec l'ELN.

