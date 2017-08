Venezuela : Solidarité avec le Venezuela Bolivarien !

Communiqué du Comité International Paix, Justice et Dignité des Peuples

Nous appelons à la Solidarité Internationale pour condamner énergiquement la décision des Gouvernements d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay qui, à travers leurs chancelleries ont proposé, le 5 août la suspension indéfinie du Venezuela du MERCOSUR.

Cette décision obéit à ce qu'ordonne le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans sa guerre contre le Venezuela Bolivarien pour s'approprier ses ressources naturelles et en aire à nouveau son arrière-cour.

Il n’ont pas réussi à vaincre le peuple courageux de Bolívar et de Chávez avec la guerre économique qui dure depuis plus de 4 ans et affecte essentiellement le peuple. Ils n'y sont pas arrivés non plus avec l'absurde déclaration que « le Venezuela représente un danger pour la Sécurité Nationale des Etats-Unis. » Il est ridicule que le pays le plus puissant et dangereux du monde dise cela, celui qui a le plus important arsenal d'armes mortelles et de destruction massive, celui qui envahit, occupe, sème la guerre et détruit la planète. Mais cela devient très sérieux quand on voit les conséquences de ce que fait celui qui s'érige en maître du monde.

Ils n'ont pas réussi à arrêter le travail d'émancipation anti-impérialiste que Chávez a délégué à Maduro et toutes les pressions qui aboutissent à l'absurdité d'imposer des sanctions aux plus hauts dirigeants du Gouvernement, même à son Président n'y sont as arrivées non plus. Ni plus de 100 jours de violence extrême qui ont provoqué la mort de 120 personnes, dont beaucoup brûlées vives, des pillages, des incendies de biens sociaux, même d'hôpitaux pour enfants, des destructions de commerces et de nombreuses pertes matérielles. Ils n'y sont pas arrivés non plus en appelant à renverser le Gouvernement malgré la mise en scène de la campagne médiatique la plus féroce du XXI° siècle pour discréditer la réalité et légitimer l'intervention que l'impérialisme, en coordination avec les Gouvernements de droite de la région et d'Europe prépare avec l'oligarchie parasite, mafieuse, terroriste, annexionniste et colonialiste du Venezuela.

Le dimanche 30 juillet, ce peuple humble a mis en pièces les plans impériaux sans lancer une seule pierre, sans proférer d'insultes nu brûler de drapeaux. Le peuple a gagné les rues avec comme arme indestructible son amour et son engagement envers le processus qui lui a rendu sa dignité et sa fierté de sa savoir souverain.

Plus de 8 millions de Vénézuéliens ont traversé des cours d'eau, descendu des collines, fui les sièges, la violence et les menaces constante des groupes terroristes et de la droite fasciste qui ont appelé constamment à boycotter les élections à l'Assemblée Nationale Constituante.

Avec le sourire, ils ont gagné la plus belle bataille pour la dignité, en exerçant le droit souverain qui revient seul aux Vénézuéliens, à décider de leur avenir. Il sont donné au monde une autre leçon de véritable démocratie en laissant la mal nommée « opposition » sans aucun argument.

La tâche de l'impérialisme, maintenant, est de contester ce qui est incontestable, de refuser les résultats de l'und es systèmes électoraux les plus transparents du monde et le plus attaqué.

Ils essaient d'ouvrir la voie à des sanctions comme châtiment envers tout le peuple grâce à des Gouvernements sous tutelle, contestés par les grandes majorités pour leur caractère défaitiste, répressif et corrompu.

Quel droit moral a le Gouvernement de droite de Mauricio Macri de chercher arbitrairement et illégalement à suspendre le Venezuela de tous ses droits et de toutes ses obligations alors qu'il est un Etat membre du MERCOSUR qui a rempli chacune de ses obligations. Nous dénonçons aussi les graves menaces envers 2 étudiants vénézuéliens qui étudient en Argentine.

Le Gouvernement qui a remis le pays aux Fonds Vautours des Etats-Unis l'a engagé dans une dette de 100 ans. Le Gouvernement argentin corrompu qui a remis la plus importante dette d'une entreprise privée appartenant à sa propre famille envers l'Etat. Le même qui retient prisonnière, contre une décision de l'ONU, la dirigeante sociale Milagro Sala depuis janvier 2016. Celui des centaines de milliers de licenciements et de la misère croissante. Celui qui a ordonné à la Gendarmerie et aux forces de répression d'incendier les maisons des habitants solidaires de Facundo Jones Huala, le dirigeant mapuche détenu illégalement à Esquel, une ville du sud de l'Argentine et a réprimé sauvagement les gens qui se sont solidarisés avec lui à Cushamen-Chubut, blessant et arrêtant des dizaines de personnes dans le cadre de la répression contre la communauté Mapuche. Parmi eux Santiago Maldonado, un jeune argentin de 28 ans toujours porté disparu et dont nous exigeons la réapparition en vie.

Comment le Gouvernement putschiste et corrompu de Temer qui a destitué Dilma du pouvoir par un coup d'Etat judiciaire, médiatique et parlementaire, ose-t-il parler d'interruption des institutions au Venezuela à cause de la célébration des élections à l'Assemblée Nationale Constituante dont le but principal a été de faire rétablir la paix, la stabilité et le dialogue. Non seulement il est arbitraire de prétendre appliquer le Protocole d' Ushuaia à un Etat membre pour avoir exercé les droits contenus dans sa Constitution mais c'est illégal, cela viole le Droit International et c'est clairement de l'ingérence. Les autres Etats membres comme la Bolivie n'ont pas non plus été consultés.

Rien ne nous étonne de la part du Paraguay qui, depuis le coup d'Etat doux contre Lugo, garde dans ses prisons dans des conditions terribles des combattants du peuple alors que son peuple tombe dans la pire misère. Nous regrettons le vote de l'Uruguay qui contredit son histoire et en représente pas le peuple uruguayen comme l'ont dit ses organisations populaires.

Cela n'aide pas à la paix au Venezuela ni dans la région, conspire contre la déclaration de la CELAC de « l'Amérique Latine Zone de Paix » et ne représente pas le sentiment de fraternité qui caractérise nos peuples.

Nous condamnons le silence de certains secteurs progressistes que Chávez portait tellement dans son cœur et les déclarations opportunistes de ceux qui appellent dictature ce qui est démocratie et répression la réponse responsable d'un Etat souverain à l'agression permanente nous indignent. Preuve en est l'attaque terroriste et mercenaire dans la matinée de ce dimanche à Fuerte Paramacay vaincue par les FANB. Nous exigeons qu’on respecte la Commission pour la Vérité, la Justice et la Paix de l'Assemblée Nationale Constituante installée ce samedi qui a convoqué des experts en Droits de l'Homme pour qu'ils fassent la lumière et empêchent que restent impunis les graves événements survenus au Venezuela ces mois-ci.

Au-delà de l'illégalité des mesures qu'ils prétendent adopter, aucune nouvelle manœuvre de l'OEA et aucun quartète de Gouvernements traîtres ne pourront chasser le Venezuela du MERCOSUR. Avec Alba Mouvements, le Comité Brésilien pour la Paix au Venezuela et les organisations de la solidarité internationale, nous vous invitons à être en alerte et mobilisés de façon permanente en solidarité avec le Venezuela Bolivarien, l'Assemblée Nationale Constituante et le Gouvernement de Nicolás Maduro.

Comité International Paix, Justice et Dignité des Peuples

6 août 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://cubaenresumen.wordpress.com/2017/08/07/comunicado-del-comite-internacional-paz-justicia-y-dignidad-a-los-pueblos-solidaridad-con-venezuela-bolivariana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-solidarite-avec-le-venezuela-bolivarien.html