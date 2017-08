Venezuela : Sous la pression des Etats-Unis, Sainte Lucie impose des visas aux Vénézuéliens mais condamne l'intervention militaire

Resumen Latinoamericano, 14 août 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Le premier ministre de l'Etat caribéen de Sainte Lucie, Allen Chastanet, a annoncé son plan pour imposer des restrictions de visas aux citoyens vénézuéliens qui visitent cette île comme mesure préventive « face à la grave situation que traverse ce pays. »

Chastanet a annoncé en conférence de presse qu'il a demandé au Ministère de l'Immigration de faire les démarches pour imposer des visas aux citoyens du Venezuela dont le président, Nicolás Maduro, a demandé le soutien international à l'organisation d'un sommet présidentiel qui aborde le sujet de la menace de son homologue états-unien Donald Trump, concernant le Venezuela.

Il adit qu'il suit avec inquiétude la menace pour la sécurité de Sainte Lucie et des Caraïbes qu'implique la situation actuelle du Venezuela.

Chastanet a assuré que bien que la Gouvernement de Caracas continue à essayer de maintenir l'ordre public au Venezuela, la situation du pays favorise l'augmentation du flux de drogues qui sort de Colombie et l’augmentation de la vente d'armes et de narcotiques à Sainte Lucie et dans les autres îles des Caraïbes.

Il a réaffirmé, cependant, la position de Sainte Lucie contre l'intervention étrangère au Venezuela : « Sainte Lucie n'a jamais soutenu aucune intervention étrangère au Venezuela, que ce soit de la part des Etats-Unis ou de n'importe quel autre pays. »

