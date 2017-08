Venezuela : Texte approuvé à la VI° Réunion Extraordinaire des Chanceliers de l'ALBA-TCP à Caracas

Nous, les Ministres des Relations Extérieures des pays membres de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP), à l'occasion de la VI° Réunion Extraordinaire du Conseil Politique de l'ALBA-TCP qui a eu lieu à Caracas, République Bolivarienne du Venezuela, le 8 août 2017 :

Reconnaissons et félicitons le peuple vénézuélien pour la journée démocratique du 30 juillet dernier, conscients du fait qu'organiser ces élections et voter fut un véritable acte souverain et qu'il revient au seuls Vénézuéliens de surmonter leurs difficultés, sans ingérence, menaces ni conditions d'ingérence.

Réaffirmons que les sanctions économiques unilatérales imposées au peuple vénézuélien constituent une claire violation du droit international, des droits de l'homme et une mise en pratique inacceptable de l'interventionnisme qui a pour seul but d'affecter directement le peuple et le Gouvernement Bolivarien du Venezuela pour obtenir par là un changement de régime.

En tenant compte des efforts permanents directs et indirects pour porter atteinte à la paix et à la souveraineté du peuple et du Gouvernement du Venezuela, de la campagne médiatique de discrédit internationale et des actions unilatérales qui violent le Droit International et affectent aujourd'hui l'économie vénézuélienne,

En soulignant que les ennemis traditionnels de l'intégration latino-américaine et caribéenne ont engagé une guerre non conventionnelle contre les Gouvernements et les peuples qui l'ont le plus défendue dont le seul but est de détruire les avancées obtenues dans la région, de nous diviser et d'imposer à nouveau le modèle économique néolibéral pour pouvoir ainsi dominer et contrôler nos richesses et nous soumettre au contrôle des intérêts transnationaux,

En rappelant la Déclaration du XIV° Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'ALBA-TCP, le 5 mars dernier, à Caracas, Venezuela, où on a affirmé que « la défense du Venezuela et de sa révolution n'est pas un problème qui concerne seulement les Vénézuéliens mais est une cause qui nous convoque tous, nous qui luttons pour la véritable indépendance de l'Amérique Latine et des Caraïbes. Au Venezuela se livre aujourd'hui la bataille d'Ayacucho du XXI° siècle, »

Condamnons les sanctions arbitraires et illégales imposées par le Gouvernement des Etats-Unis aux citoyens vénézuéliens, y compris au Président constitutionnel Nicolás Maduro Moros. Nous, es pays de l'ALBA-TCP avertissons que les mêmes erreurs qui ont conduit à l'échec dans le passé sont à nouveau commises aujourd'hui.

Déclarons que ces actions contre le Venezuela ne conduiront à aucune solution en faveur du peuple et ont pour seul but de provoquer plus d'instabilité, d'encourager les plus violents de l'opposition vénézuélienne. Les pays et les organismes régionaux qui favorisent la violence et le chaos seront responsables de ses conséquences.

Exigeons une condamnation internationale ferme de la violence qui a causé des morts regrettables et de nombreuses pertes au peuple vénézuélien.

Renouvelons l'appel à l'établissement d'un dialogue constructif et respectueux pour avancer dans la stabilité politique et économique du Venezuela.

Soulignons la force avec laquelle les peuples latino-américains et caribéens défendent les idéaux de justice sociale et de dignité de l'être humain.

Ratifions notre soutien à l'initiative émanant de la 38° Réunion Ordinaire des Chefs de Gouvernement du CARICOM, le 6 juillet 2017 qui a proposé d'accompagner un dialogue entre le Gouvernement et l'opposition du Venezuela pour réactiver et donner une nouvelle impulsion définitive à cette initiative qui cherche la paix dans le pays.

Réaffirmons notre plus ferme condamnation de la politique envers Cuba annoncée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 16 juin 2017 qui revient sur les avancées obtenues ces 2 dernières années, constitue un retour en arrière dans les relations entre les 2 pays et renforce le blocus économique, commercial et financier injuste et illégal contre le peuple de Cuba.

Nous réaffirmons également l'inquiétude exprimée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l' ALBA-TCP lors de son XV° Sommet concernant le traitement que reçoivent les migrants latino-américains et caribéens et la nécessité de respecter leurs droits.

Déclarons que la construction du mur sur la frontière nord du Mexique par le Gouvernement des Etats-Unis est une expression claire de discrimination et de rejet des migrants de toute l'Amérique Latine et des Caraïbes. Nous condamnons les expulsions massives de migrants latino-américains et caribéens, souvent sans aucun respect des droits de l'homme.

Nous saluons les progrès faits grâce à la réactivation du Fonds pour le Soutien Légal et le Conseil aux Migrants de la Banque de l'ALBA.

Nous nous engageons à observer et à défendre les postulats de la Proclamation de l'Amérique Latine et des Caraïbes comme Zone de Paix signée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la région au II° Sommet de la CELAC.

Nous invitons les peuples et les Gouvernements d'Amérique Latine et des Caraïbes à être en alerte et à nous unir pour défendre notre indépendance et notre souveraineté régionale et à barrer la route à ceux qui s'activent pour revenir sur nos réussites sociales, empêcher l'intégration et l'unité de Notre Amérique.

De même, nous dénonçons l'existence et le développement d'un Plan mis en place par l'Empire qui cherche à porter atteinte au développement des Gouvernements progressistes. Informés de ce plan, nous sommes conscients et prêts à faire face et à lutter comme l'a fait le peuple vénézuélien digne et aguerri.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice:



En contrepoint à cette réunion s'est tenue à Lima, au Préou, le même jour, une autre réunion comprenant les Chanceliers et les Représentants de l'Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Panamá, du Paraguay et du Pérou qui ont émis une déclaration dont vous trouverez la traduction sous le titre « déclaration de Lima » et dont la teneur est totalement opposée celle du texte approuvé à Caracas par les chanceliers de l'ALBA-TCP. Les pays réunis à Lima constituent un groupe minoritaire.

