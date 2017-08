Venezuela : Tout commerçant qui spécule en utilisant les prix de Dolar Today sera arrêté

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a annoncé que les commerçants qui commettent le délit d'usure en utilisant le dollar parallèle seront arrêtés et jugés. « J'ai donné des instructions à Néstor Reverol (minsitre de l'Intérieur) pour qu'il arrête touts ceux qui cherchent à spéculer et à augmenter les prix pour lepeuple de façon abusive et criminelle en se basant sur Dolar Today. « Ils doivent aller en prison ! » a souligné le Président lors d'uen journée de travail au Palais Présidentiel de Miraflores diffusée par VTV.

« Il faut livrer un dur combat contre les spéculateurs qui fixent les prix grâce à Dolar Today . Ils achètent des produits au Venezuela ou les produisent au Venezuela et ils veulent les vendre au prix du dollar criminel et terroriste de Miami. Ca, nosune le permettrons pas ! Main dure ! Main de fer ! » a-t-il exigé dans une conversation avec William Contreras, président de la Superintendance Nationale pour a Défense des Droits Socio-économiques (SUNDDE).

Quelques 376 jeunes du plan Chamba Juvenil ont intégré la SUNDDE ily a 2 semaines pour sortir dans la rue pour ocntrôler et protéger l'économie, a indiqué Contreras.

Le prix du dollar parallèle, établi artificiellement par le site Dolar Today, un site géré depuis les Etats-Unis, est considéré comme illégal mais est utilsié par des commerçants pour fixer les prix desproduits importés. Cette semaine, il a augmenté de plus de 5 000 bolivars sans aucune raison, ce que certains considèrent comme un « châtiment » et des représailles politiques et économiques contre le peuple vénézuélien pour sa participation massive, dimanche derneir, aux élections à l'Assemblée Nationale Constituante. Ce jeudi, il a clôturé à presque 18 000 bolivars alors que le prix des devises DICOM subventionnées par l'Etat se maintient autour de 2 800 bolivars.

De nombreux commerçants locaux ont modifié illégalement le prix de vente de leurs produits, même parfois 2 fois par jour, en se basant sur le prix de Dolar Today en argumentant que ce sont des produits importés.

