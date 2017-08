Venezuela : Un maire de l'état de Mérida condamné pour ne pas avoir protégé ses citoyens

Le maire de la municipalité Libertador de l'état de Mérida, Carlos García Odón, purgera 15 mois de prison et sera destitué pour avoir désobéi à une décision de justice prise le 24 mai qui lui ordonnait de protéger les habitants de sa juridiction de l'action des groupes violents qui réduisaient les droits constitutionnels comme la libre circulation.

La Cour Constitutionnelle du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) a déclaré inadmissible et fondée sur l'article 133, paragraphe 5 de la Loi Organique du Tribunal Suprême de Justice à cause du caractère irrespectueux des termes employés dans l'écrit de la récusation faite par García Odón et son avocat. C'est pourquoi ils ont eu une amende de 100 unités tributaires, rapporte une note de presse du TSJ.

Le Tribunal Suprême de Justice maintiendra l'interdiction de sortie du pays pour García Odón qui ne s'est pas présenté à l'audience et dont on ne sait pas où il se trouve et ordonné au Service bOlivarien de Renseignement (SEBIN) d'émettre une alerte rouge à Interpol pour u'il puisse être arrêté s'il est à l'étranger.

De plus, il sera aux ordres du SEBIN et sera détenu au siège de cet organisme dans la capitale.

