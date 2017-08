Venezuela : Un Sommet de la CELAC pour parler du Venezuela face à face

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré qu'il est très important de conserver et de renforcer l'union des nations d'Amérique Latine et des Caraïbes face aux tentatives de pays alliés des Etats-Unis pour sanctionner le Venezuela et chercher à instaurer un blocus commercial contre ce pays. C'est ce qu'il a dit lors de sa première réunion avec l'Assemblée Nationale Constituante récemment formée, au Palais Législatif Fédéral, jeudi.

Le président Maduro a convoqué les 33 pays membres de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) pour une discussion qui réussisse à conserver le respect et la diplomatie au niveau international en discutant de façon particulière le cas du Venezuela. « Je crois toujours au dialogue, » a-t-il indiqué.

Il a signalé que ce sommet aurait lieu à huis clos et durerait tout le temps qu'il faudrait. « Je ne vois pas de raisons pour que quelqu'un refuse un sommet à huis clos. Si nous devons rester 2 jours enfermés pour parler de toi à toi, nous parlons et nos cherchons à reformer les relations de l'Amérique Latine et des Caraïbes et nous mettons ua point un ordre du jour commun avec les sujets qui unissent la région, » a-t-il proposé publiquement à la radio et à la télévision.

« Je ne vois pas de raisons pour qu'un président ou un premier ministre refuse. Ils vont trop loin en parlant du Venezuela! Ils veulent parler du Venezuela ? Qu'ils parlent avec moi, alors ! Ils veulent avoir des réponses sur une certaine situation au Venezuela ? Je suis à leurs ordres en tant que Chef de l'Etat et du Gouvernement. »

Il a dit que l'idée du sommet de la CELAC a été proposée à Salvador Sánchez Cerén, président du Salvador, qui assume la présidence tournante de l'organisme. Elle a été approuvée à la récente rencontre politique de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) à Caracas.

Il a donné des instructions au Chancelier de la République Jorge Arreaza pour qu'il mette en place dès maintenant l'organisation de ce sommet. Il a aussi proposé une Commission de Dialogue de Paix souveraine « pour que la CELAC nous accompagne sur la voie du Dialogue Constituant et avec les acteurs politiques du pays. »

Cette proposition vient après que 12 pays aient signé ce qu'on appelle la « Déclaration de Lima » dans la capitale du Pérou lors d'une réunion organisée par le Gouvernement du président Pedro Pablo Kuczynski destinée à instaurer un blocus économique et financier du Venezuela.

La réunion la plus récente de la CELAC a eu lieu en janvier dans la ville de Punta Cana, en République Dominicaine.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/08/propone-maduro-una-cumbre-de-presidentes-de-la-celac-para-hablar-cara-a-cara-sobre-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-un-sommet-de-la-celac-pour-parler-du-venezuela-face-a-face.html