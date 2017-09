Amérique Latine : Déclaration finale du Séminaire International « L'Amérique Latine en lutte : la bataille médiatique »

Conclusions du Second Séminaire International « L'Amérique Latine en lutte : la bataille médiatique. »

Les participants au Séminaire réunis à La Paz et à Santa Cruz de la Sierra les 27 et 28 septembre 2017, préoccupés par le harcèlement que subissent les Gouvernements et les dirigeants du peuple en Amérique Latine, veulent faire connaître les conclusions de cet événement.

Nous dénonçons l'intensification de la contre-offensive impérialiste destinée à rétablir les conditions en vigueur dans cette région à la veille du triomphe de la Révolution Cubaine. L'assaut de la droite contre le pouvoir au Brésil, l'accès de cette même droite au Gouvernement en Argentine, la déstabilisation permanente contre le Venezuela Bolivarien aussi bien que contre la Bolivie, l'Equateur, le Salvador et le Nicaragua ainsi que la relance du blocus de Cuba et l'intensification de a présence militaire des Etats-Unis dans Notre Amérique composent un panorama inquiétant dont la gravité pourrait difficilement être sous-estimée.

Nous constatons la gravité de la manipulation médiatique sans précédent concernant les dirigeants et les Gouvernements du peuple à travers des campagnes de diffamation comme celle qui est survenue en Bolivie dans les semaines qui ont précédé le 21 février. Cette même manœuvre est rééditée en Argentine, au Brésil et au Venezuela avec la diabolisation de l'image de Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio “Lula” da Silva, Dilma Rousseff et Nicolás Maduro Moros.

Nous condamnons l'attitude des médias concentrés qui grossissent démesurément les problèmes et les difficultés du Venezuela et des autres pays « bolivariens » tout en se taisant devant à des massacres en cours dans des pays comme le Mexique où, seulement en 2016, il y a eu 3 803 disparitions reconnues dans les rapports officiels ou devant les plus de 100 militants de base des mouvements pour la paix assassinés en Colombie pendant ces 2 dernières années ou devant les plus de 7 millions de déplacés par le para-militarisme et le trafic de drogues dans ce même pays. De même, les conglomérats de médias occultent la gravité d'un événement comme la disparition forcée Santiago Maldonado en Argentine qui s'ajoute à l'assignation à résidence de la députée du MERCOSUR Milagro Sala sans condamnation préalable.

Nous exhortons les Gouvernements et les mouvements sociaux de la région à créer un réseau de communicants populaires qui coordonne à l'échelle de l'Amérique Latine et des Caraïbes les informations véritables sur ce qui se passe réellement dans notre région ainsi que sur les principaux processus mondiaux qui mettent en danger la paix du monde et le survie même de l'espèce humaine comme l'a affirmé Fidel Castro avec juste raison au Sommet de la Terre à Río, en 1992. Ce réseau devrait affronter la coordination continentale qui, depuis 1991 présenta la droite de la région sous tutelle des Etats-Unis qui a son siège à Miami. En ce sens, nous soulignons le rôle joué par Telesur et par un bon nombre de médias anti-hégémoniques comme La Jornada du Mexique, Página/12 d'Argentine, La Epoca de Bolivie, RT, HispanTV, NC Noticias de Colombie, Spoutnik et d'autres mais qui n'agissent pas encore de façon coordonnée sur le plan régional, affaiblissant de cette façon leur impact sur l'opinion publique latino-américaine.

Nous soutenons la volonté des mouvements sociaux de Bolivie concernant une nouvelle candidature du président Evo Morales Ayma à la présidence. Nous soulignons, de même, le rôle de la Bolivie dans la nouvelle situation géopolitique mondiale mis en évidence par sa présidence du G77 + Chine et les courageuses critiques formulées par le président Evo à propos des menaces de l'arrogant nouveau chef de l'Empire Donald Trump. Nous proposons qu'on soutienne fermement l'initiative de déclarer le 9 août « Journée Internationale des Crimes des Etats-Unis contre l'Humanité, » en rappelant que cette date est celle à laquelle les Etats-Unis ont lancé leur bombe atomique sur la ville de Nagasaki.

Nous invitons au Troisième Séminaire International « L'Amérique Latine en lutte » qui aura lieu l'année prochaine à continuer à débattre sur les grands défis qu'entraîne le retour du conservatisme en Amérique Latine et le regain d'agressivité de l'empire nord-américain.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

