Colombie : Cessez-le-feu bilatéral et provisoire entre l'ELN et le Gouvernement

Accord de Quito :

Pour pouvoir mettre en place des actions et des dynamiques humanitaires, le Gouvernement et l'Armée de Libération Nationale ont décidé de signer un cessez-le-feu bilatéral et provisoire qui réduise l'intensité du conflit armé. Son objectif essentiel est d'améliorer la situation humanitaire de la population. Ce cessez-le-feu prendra effet le 1° octobre 2017 et s'achèvera le 9 janvier 2018.

Pour la mise en œuvre de cet accord, on établira un mécanisme composé par le Gouvernement, l'Armée de Libération Nationale, l'ONU et l'Eglise Catholique qui aura le double but de prévenir tout incident et d'informer sur tout incident.

Les parties établiront les protocoles adéquats pour l'application de cet accord.

Les parties ont décidé d'élargir le travail de ce cycle de conversations pour préciser les autres aspects logistiques propres au cessez-le-feu.

Le 4° cycle de conversations aura lieu, comme les précédents, à Quito et débutera le lundi 23 octobre.

Les délégations remercient les pays garants : le Brésil, le Chili, Cuba, la Norvège et le Venezuela et plus particulièrement l'Equateur, également garant de ces dialogues, pour son hospitalité et son accompagnement de la Colombie dans sa recherche de la paix .

Le Chef de la Délégation du Gouvernement

Juan Camilo Restrepo

Le Chef de la Délégation de l'Armée de Libération Nationale

Pablo Beltrán

