Cuba : Alerte Cuba Urgent - Appel aux dons

Moins d'un an après MATTHEW cette fois-ci c'est le monstre"IRMA" de catégorie 5 qui s'est acharné sur l'île de CUBA. (le plus dévastateur depuis 1932!).

La zone impactée par le cyclone est immense, sur des centaines de kilomètres, de la pointe de Maisi à l’extrême Est de l’île jusqu’à la région de La Havane, toits arrachés, constructions tout ou partie détruites par les vents ou les entrées maritimes, zones agricoles ravagées. Les zones les plus touchées ont été Ciego de Avila, Camaguey et Villa Clara. La solidarité cubaine est déjà en marche et celle des pays frères aussi mais les besoins en matériaux et autres produits seront énormes.

Amis de Cuba, il est temps d'exprimer votre solidarité envers le peuple cubain.

Toute donation même modeste accélèrera la reconstruction des zones dévastées.

SVP, envoyez vos dons à :

Cuba Linda, 9 rue Pablo Picasso, 24750 Boulazac

ou

Passez sur le stand de Cuba Linda à la Fête de l'Humanité

Chèque libellé à Cuba Linda-Irma et au verso le nom ou le pseudo sous lequel vous souhaitez que nous enregistrions votre chèque car nous effectuerons un suivi des dons

et en publierons au fur et à mesure la liste sur Internet.

Nous souhaitons rendre hommage à l'Etat Cubain et à la défense civile cubaine, pour son efficacité sans faille, à la solidarité de tous les Cubains entre eux, qui sont plus grands, plus humains lorsqu'ils sont face à de telles difficultés. Un pays où la vie compte plus que tout autre chose, même dans les endroits les plus reculés. Une vraie leçon de vie.

Solidarité Bolivarienne se joint de tout coeur à cet appel et demande toutes les personnes qui souhaiteraient faire un don de l'envoyer à Cuba Linda. Cela évitera des frais inutiles et permettra d'envoyer plus d'argent à Cuba.