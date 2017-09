Cuba : Cuba au centre de la solidarité

Après le passage dévastateur de l'ouragan Irma par les Caraïbes, qui a inclus le parcours destructif par la côte Nord de notre archipel, Cuba est au centre d'un vaste mouvement de solidarité qui nous permet d'avoir confiance dans le fait que tous les dégâts causés seront réparés grâce aux efforts concertés de tous les Cubains et à leur attachement aux principes fondamentaux de la Révolution.

Il existe, en tout premier lieu, une solidarité active interne car, bien que l'ouragan Irma ait causé des dégâts sur presque tout le territoire national, tous les endroits où, soit il n'y a pas eu de dégâts soit ils ont été moins importants, sont le point de départ d'une vaste mobilisation de travailleurs et de spécialistes qui se rendent là ou l'on a le plus besoin d'eux pour rétablir les services essentiels dont l'électricité et l'eau.

Par exemple, des experts ont commencé à arriver à La Havane depuis la province de Pinar del Río et d'autres endroits pour contribuer à réparer le réseau des câbles de distribution d'électricité que les vents d'Irma ont arrachés.

Des spécialistes en la matière sont allés aussi de Guantanamo à Camaguey, l'une des provinces les plus affectées où est arrivée une brigade de la province de Granma appartenant à l'entreprise Radio Cuba pour remettre sur pied une grande tour de transmission et rétablir le signal des organes de radiodiffusion.

Ce sont des exemples qui démontrent que personne n'est seul ici à Cuba et que la société travaille ces jours-ci mue par la solidarité afin de reconstruire le pays après le pire désastre survenu ces dernières décennies.

Mais Cuba est en train de recevoir aussi l'aide solidaire de peuples frères et de nations amies qui, dès le premier moment se sont dits disposés à faire tout le nécessaire pour nous aider à réparer les dégâts comme l'a signalé le président de la Russie Vladimir Poutine.

C'est du Venezuela, acculée par l'extrême droite et menacée directement par les États-Unis, qu'est arrivée la première cargaison d'aliments et d'autres produits indispensables en ce moment. La Bolivie, le Vietnam, le Salvador, la République Dominicaine, la Chine et d'autres pays ont également exprimé leur disposition d'aider notre pays.

Des organismes de l'ONU sont en contact permanent avec les autorités cubaines pour déterminer les mécanismes opportuns de coopération. Dans plusieurs pays, des organisations amies ont lancé des appels à contribuer à la reconstruction de Cuba.

Cuba, témoigne, elle aussi, sa solidarité à d'autres pays, malgré sa situation actuelle. Elle a décidé d'envoyer des médecins aider d'autres petits pays insulaires des Caraïbes dévastés aussi par l'ouragan Irma. Avant le passage de l'ouragan, il y avait déjà dans plusieurs de ces pays, des brigades cubaines de la santé prêtant leurs services à la population.

Antigua-et-Barbuda, Saint Christophe et Nièves, la Sainte-Lucie, les Bahamas, la Dominique et Haïti reçoivent les services médicaux cubains qui, maintenant sont centrés, sur les habitants des zones les plus touchées par ce phénomène naturel.

La solidarité est donc un chemin à plusieurs voies et, pour la Révolution Cubaine, elle est un principe inamovible comme elle l'a démontré à de nombreuses reprises en partageant ce qu'elle a et par ce qu'elle a en trop, avec n'importe quel pays du monde.

Edité par Reynaldo Henquen



http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/141382-cuba-au-centre-de-la-solidarite

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-cuba-au-centre-de-la-solidarite.html