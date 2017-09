La Havane, 29 sept. (RHC).- Cuba envisage d'augmenter sa capacité de raffinage de pétrole. Juan Alfonso, responsable de la compagnie cubaine des pétroles CUPET a avancé au cours d'une conférence à La Havane que des projets sont en cours afin d'augmenter d'ici 2030 la capacité de production des 4 raffineries que compte notre pays.

Ces projets visent également à réduire l'impact sur l'environnement des déchets liquides et des émissions de gaz et à faire un usage efficace de l'eau et de l'énergie.

Il a signalé que CUPET mise sur la proximité des grands producteurs de brut et d'importateurs de dérivés du pétrole.

Juan Alfonso a également fait mention de récentes découvertes de gisements à Cuba et des opportunités qu'offre la nouvelle loi sur les investissements étrangers à l'arrivée d'éventuels nouveaux partenaires, ce qui doit entraîner une augmentation de la consommation des dérivés du pétrole.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega

Cuba : Cuba envisage d'augmenter sa capacité de raffinage de pétrole

La Havane, 29 sept. (RHC).- Cuba envisage d'augmenter sa capacité de raffinage de pétrole. Juan Alfonso, responsable de la compagnie cubaine des pétroles CUPET a avancé au cours d'une conférence à La Havane que des projets sont en cours afin d'augmenter d'ici 2030 la capacité de production des 4 raffineries que compte notre pays.

Ces projets visent également à réduire l'impact sur l'environnement des déchets liquides et des émissions de gaz et à faire un usage efficace de l'eau et de l'énergie.

Il a signalé que CUPET mise sur la proximité des grands producteurs de brut et d'importateurs de dérivés du pétrole.

Juan Alfonso a également fait mention de récentes découvertes de gisements à Cuba et des opportunités qu'offre la nouvelle loi sur les investissements étrangers à l'arrivée d'éventuels nouveaux partenaires, ce qui doit entraîner une augmentation de la consommation des dérivés du pétrole.

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-cuba-envisage-d-augmenter-sa-capacite-de-raffinage-de-petrole.htmlEdité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/142880-cuba-envisage-d'augmenter-sa-capacite-de-raffinage-de-petrole