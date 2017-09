Cuba : Cuba envoie des centaines de médecins dans les îles des Caraïbes affectées par l'ouragan Irma

Cuba a envoyé des médecins dans 6 pays des Caraïbes : Antigua et Barbuda, San Cristóbal et Nieves, Sainte Luce, les Bahamas, la Dominique et Haïti pour aider à la récupération de ces zones qui ces derniers jours ont été dévastées ou sont dans l'orbite de l'ouragan Irma, informe le journal cubain Granma.

La directrice de l'Unité Centrale de Collaboration Médicale de Cuba, le docteur Regla Angulo Pardo signale que plusieurs unités médicales gouvernementales cubaines et les ambassades du pays « ont maintenu la communication pour évaluer les dégâts » et estimer quelle aide pourraient apporter les médecins cubains.

Elle a affirmé, en outre, que leurs vies ne sont pas en danger. « On a pris des mesures pour préserver la vie de nos 771 collaborateurs et on a déployé la sécurité logistique, » a-t-elle précisé.

L'ouragan Irma qui a regagné de la force, revenant à la catégorie 4 sur 5, a provoqué des destructions massives dans les îles comme Cuba, San Martín, Saint Barthélémy, les Iles Vierges, et Barbuda, réduisant en ruines complètement de célèbres zones touristiques.

A Barbuda, Irma a détruit 90% des installations, c'est pourquoi les autorités locales ont affirmé que l'île « n'est plus apte à la vie. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/12/cuba-envia-cientos-de-medicos-a-las-islas-del-caribe-afectadas-por-el-huracan-irma/

