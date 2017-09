Cuba : Des centrales électriques recommencent à tourner

La Havane, 12 sept. (RHC).- Lazaro Guerra, directeur technique de l'Union Électrique, notre compagnie nationale d'électricité, a fait savoir que le réseau électrique national, sérieusement endommagé après le passage de l'ouragan, se rétablit graduellement.

La plupart des centrales électriques cubaines se trouvant sur le littoral nord, le plus endommagé par la force des vents et les inondations, l'ouragan a provoqué l'interruption presque totale du service sur tout le territoire du pays.

«La réparation du système doit faire l'objet d'un processus complexe consistant à la création d'îles électriques dans divers points » a-t-il relevé.

En ce moment, les deux premières îles sont mises en place : l'une dans l'Est, la plus solide et l'autre dans l'Ouest.

Le directeur technique de la compagnie d'électricité a indiqué que des brigades travaillent dans le Centre à la création de la troisième île électrique.

Après la mise en place de cette troisième île, on procédera au rétablissement du réseau national

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/141150-des-centrales-electriques-recommencent-a-tourner

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-des-centrales-electriques-recommencent-a-tourner.html