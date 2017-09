Cuba-Etats-Unis : Cuba dénonce le blocus étasunien au Conseil des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

La Havane, 27 sept. (RHC).- Cuba a dénoncé à Genève le blocus économique, commercial et financier que Washington a officiellement décrété en février 1962 pour faire plier le peuple cubain par la faim et la maladie.

Devant la 64e session de la CNUCED, le Conseil des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, Cuba a dénoncé le fait que le blocus étasunien est toujours appliqué et qu'il entrave sérieusement l'application des politiques et des priorités du développement.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/142641-cuba-denonce-le-blocus-etasunien-a-geneve

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-etats-unis-cuba-denonce-le-blocus-etasunien-au-conseil-des-nations-unies-pour-le-commerce-et-le-developpement.html