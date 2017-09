Cuba-Etats-Unis : Les Etats-Unis envisagent de fermer leur ambassade à Cuba

Le secrétaire d'Etat nord-américain Rex Tillerson a affirmé aujourd'hui lors d'une interview télévisée qu'ils sont en train d'évaluer une éventuelle fermeture de l'ambassade des Etats-Unis à Cuba.

Pendant une apparition sur la chaîne CBS News, le chef de la diplomatie états-unienne a déclaré que cette étape est en train d'être révisée et que c'est en relation avec les incidents qui ont soi-disant causé des troubles à certains fonctionnaires de ce siège diplomatique et à leurs familles.

« C'est une affaire très sérieuse qui concerne les dommages que certaines personnes ont subi. Nous avons transféré certaines d'entre elles chez elles, » a-t-ill ajouté.

La chancellerie cubaine a affirmé le 9 août dernier son engagement de garantir rigoureusement et sérieusement la sécurité du corps diplomatique accrédité sur l'Ile.

Dans un communiqué, le Ministère des Relations Extérieures de Cuba a expliqué que le 17 février dernier, l'ambassade des Etats-Unis à La Havane et le Département d'Etat l'on informé de ces incidents présumés.

« Cuba a pris cette affaire avec beaucoup de sérieux et a agi rapidement et professionnellement pour éclaircir cette situation, engageant une enquête exhaustive, prioritaire et urgente sur demande du plus haut niveau du Gouvernement cubain, » assure le document.

Les autorités de l'Ile ont créé un comité inter-institutionnel d'experts pour analyser les faits, ont élargi et renfoncé les mesures de protection et de sécurité du siège, de son personnel et des résidences diplomatiques.

Ils ont aussi mis en place de nouveaux canaux de communication directe entre l'ambassade et le Département de Sécurité Diplomatique, note le texte.

Le communiqué insiste beaucoup sur le fait que Cuba n'a jamais permis et ne permettra jamais que le territoire cubain soit utilisé pour une action contre des diplomates accrédités ni contre leurs familles, sans exception.

Il réaffirme aussi qu'il est prêt à coopérer pour éclaircir cette affaire.

Les 2 pays ont rétabli officiellement les relations diplomatiques le 20 juillet 2015 sous l’administration de Barack Obama (2009-2017) et leurs Sections des Intérêts respectives sont devenues depuis lors des ambassades.

