Cuba-Etats-Unis : Les Etats-Unis réduisent le personnel de leur ambassade et suspendent l'émission de visas

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi le retrait de plus de la moitié de son personnel diplomatique à La Havane et le gel de l'émission de visas « pour une période indéterminée » après les soi-disant « attaques acoustiques » subies par 21 employés de leur ambassade à Cuba.

En plus, le Gouvernement des Etats-Unis lancera une alerte recommandant aux Etats-uniens de ne pas se rendre à Cuba.

Le personnel de l'ambassade de La Havane sera réduit au personnel d'urgence « jusqu'à ce que le Gouvernement de Cuba puisse garantir la sécurité de nos diplomates, » a déclaré Tillerson.

3 jours seulement après la rencontre à Washington entre le secrétaire d'Etat des Etats-Unis Rex Tillerson et le chancelier cubain Bruno Rodríguez qui a réaffirmé son engagement envers la sécurité des diplomates états-uniens et a assuré que son Gouvernement n'a perpétré d'attaque d'aucune sorte contre eux, le Gouvernement nord-américain a pris à nouveau des mesures et tendu les relations bilatérales.

Dans un communiqué, Tillerson a assuré qu'on « enquêtera de façon agressive » sur cette affaire tant qu'elle ne sera pas résolue.

Le diplomate états-unien a affirmé que le nombre de fonctionnaires à l'ambassade sera limité au personnel d'urgence « jusqu'à ce que le Gouvernement de Cuba puisse garantir la sécurité de nos diplomates. »

A l'annonce de cette mesure, le Gouvernement de Cuba a manifesté son rejet et déclaré que c'est une décision « précipitée » et nocive pour les relations bilatérales.

Les Etats-Unis dénoncent le fait qu'au moins 21 employés de leur ambassade à La Havane ont été victimes de dommages cérébraux, de perte de l'audition et de l'équilibre, de problèmes cognitifs et d'oedèmes cérébraux depuis l'année dernière suite à des « attaques acoustiques » au point qu'ils ont envisagé de fermer leur siège diplomatique à Cuba bien que les causes n'ait pas encore été éclaircies et qu'on ne sache pas non plus s'il s'agit d'actes délibérés.

Bien que cet événement ait obligé les 2 pays à durcir leur position, les Etats-Unis n'ont pas rendu Cuba responsable directement.

Les Cubains déçus et perplexes

« Cette décision nous affecte complètement. Nous perdons notre travail, je ne sais pas ce que nous allons faire, » regrette Bárbara Blanco qui vit en face de l'ambassade des Etats-Unis à La Havane et depuis plus de 20 ans, gagne sa vie en aidant les demandeurs de visas à remplir les formulaires et à faire les démarches pour voyager. »

Bárbara, 63 ans, a assuré que le travail a été stable et sûr pendant toutes ces années « jusqu'à présent » et que sa faille dépend d'elle car ils ont souffert récemment du passage de l'ouragan Irma.

Pour sa part, Pedro Hernández, de 76 ans, ne donne pas de crédit à cette information car il y a 16 ans, il a installé dans sa maison, située en face de en face de l'ambassade des Etats-Unis, un bureau pour aider à faire les démarches pour les visas.

« si je n'ai pas ça, je meurs. Déjà, le cyclone m'a tout pris et maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire si c'est définitif, peut-être partir par le Malecón, » a-t-il affirmé, affligé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/EE.UU.-reduce-su-embajada-en-Cuba-y-suspende-emision-de-visas-20170929-0058.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-etats-unis-les-etats-unis-reduisent-le-personnel-de-leur-ambassade-et-suspendent-l-emission-de-visas.html