 Cuba : Holguín active son Conseil de défense provincial à l'approche de l'ouragan Irma

Le Conseil de défense provincial de Holguín, ainsi que ses groupes de travail ont été activés mardi pour prendre toutes les mesures appropriées face à la menace de l'ouragan Irma.

Lors de la première réunion du Conseil de la Défense, il a été signalé que l'événement météorologique viendra à Holguín avec de fortes pluies, des vents forts et des inondations maritimes.

Luis Torres Iríbar, président du Conseil provincial de défense, a déclaré qu'il faut prévoir l'impact réel du phénomène et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population et protéger les biens de l'économie.

Torres Iríbar a édicté plusieurs consignes de sécurité pour contrer les dommages que causerait le cyclone.

Il a insisté pour que les mesures de protection soient examinées dans les entités et les agences en maintenant la surveillance hydrométéorologique et le contrôle de la situation hygiènique et épidémiologique, en protégeant les moyens de production et les produits de l'agriculture tout comme la production de canne à sucre, en examinant la disponibilité des aliments et des transports pour l'évacuation du maximum de tout ce qui concerne la production et les services, l'approvisionnement en eau de la population et l'activation des brigades de récupération dans les quartiers, entre autres.

Il a exhorté la population à maintenir une attitude responsable et à prendre toutes les mesures nécessaires dans ces cas, principalement dans les zones de défense.



