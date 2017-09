Cuba : Instructions du Président du Conseil de Défense Nationale

Aux chefs des Régions Stratégiques, aux Présidents des Conseils de Défense Provinciaux et au Chef de l'Etat-Major National de la Défense Civile.

L'ouragan Irma a touché avec force les infrastructures électriques de pratiquement tout le pays, ce qui empêche de concentrer les brigades spécialisées dans les lignes sur une zone en particulier comme nous l'avions fait, par exemple, pour Sandy et Matthew.

Pour diminuer la durée des problèmes d'électricité pour le peuple et les centres vitaux de l'économie, j'ai approuvé la création de brigades mixtes au niveau de chaque municipalité où les travaux de nettoyage, d'élagage, d'ouverture de trous et de transport de postes se réaliseront avec les moyens de transport et le personnel de chaque territoire convoqués par les Cosneils de Défense Municipaux pour que l'Union Electrique puisse se consacrer aux travaux spécialisés.

L' Union Electrique est responsable de la direction et du contrôle de l'exécution de ces travaux.

Le Général d'Armée Raúl Castro Ruz

Président du Conseil de Défense Nationale

La Havane, 9 septembre 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

http://www.granma.cu/cuba/2017-09-09/instrucciones-del-presidente-del-consejo-de-defensa-nacional-09-09-2017-23-09-52

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-instructions-du-president-du-conseil-de-defense-nationale.html