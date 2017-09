Cuba : L'adduction d'eau revient petit à petit à la normale

La Havane, 12 sept. (RHC)-. Le ravitaillement en eau, sérieusement endommagé après le passage du cyclone Irma revient petit à petit à la normale.

Ines Maria Chapman, présidente de l'Institut National des Ressources Hydrauliques, a avancé que le service d'adduction d'eau a été rétabli dans divers points du pays parallèlement au rétablissement du service électrique. Dans d'autres points, des groupes électrogènes ont été installés ou remplacés pour faire tourner les stations de pompage. Mais il y a des conduites et d'autres éléments de l'infrastructure qui ont subi des dégâts. Ines Maria Chapman a insisté sur le fait que ces dégâts ont des solutions et peuvent être réparés dans les plus brefs délais.

Les provinces de Santiago de Cuba, de Guantanamo et de Granma, dans l'Est du pays où l'infrastructure n'a pas été sérieusement endommagée, le service est revenu à la normale. Les dégâts provoqués par Irma dans la province d'Holguin ont d'ores et déjà été réparés.

«Ce n'est pas le cas du centre du pays sérieusement endommagé, notamment dans les îlots face aux côtes nord. Dans toutes ces régions, le pompage d'eau se fait à l'aide de groupes électrogènes.

A La Havane, le service se rétablit petit à petit. Les quartiers les plus proches du littoral sont les plus touchés.

Cependant, la présidente de l'Institut National des Ressources Hydrauliques s'est montrée optimiste : «nous considérons qu'en 72 heures, le gros des difficultés pourra être résolu dans la capitale »

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/141149-l'adduction-d'eau-revient-petit-a-petit-a-la-normale

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-l-adduction-d-eau-revient-petit-a-petit-a-la-normale.html