Cuba : L'ouragan Irma provoque des submersions dans les provinces de Guantanamo et Holguin

La Havane, 7 sept. (RHC).- L'ouragan Irma, catégorie 5, maximum sur l'échelle Saffir-Simpson mesurant l'intensité des cyclones, tourbillonne dans les eaux de l'Atlantique, face aux côtes de la République Dominicaine et d'Haïti et ses effets se ressentent dans les provinces de Guantanamo et d'Holguin, dans l'Est de notre pays.

La force des vents a provoqué des submersions dans les côtes de ces deux provinces.

Irma semble avoir mis le cap sur les Bahamas et la Floride avec une force insolite. Les vents atteignent parfois les 295 km/heures et se déplace à 28 km/heures. L'alerte rouge au cyclone a été décrétée dans toutes les provinces de l'Est et du Centre de notre pays.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega

